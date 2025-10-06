Inteligencia artificial al rescate: los ITS reducen siniestros viales graves hasta en un 60%

Los ITS pueden intervenir en el 49,5% de los siniestros por salida de vía, incrementándose este potencial al 59,7% en siniestros graves y mortales

J. Bacorelle Lunes, 6 de octubre 2025, 11:06

La integración de la inteligencia artificial y los sistemas avanzados en la infraestructura vial se perfila como la estrategia más efectiva para mejorar la seguridad en las carreteras.

Un reciente estudio científico-técnico, desarrollado por el Instituto de Tráfico y Seguridad Vial (INTRAS) de la Universitat de València en colaboración con Metalesa Seguridad Vial, ha analizado el impacto de los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) y ha arrojado conclusiones determinantes, como que la información en tiempo real que reciben los conductores es crucial para prevenir siniestros viales.

El doctor José Ignacio Lijarcio, investigador del INTRAS y responsable del estudio, subraya la importancia de esta información anticipada, ya que «aumenta el tiempo necesario para que nuestro cerebro realice una 'lectura de la carretera' (read de road), evaluando y detectando los peligros y riesgos potenciales».

Reducir los siniestros mortales

La investigación se centró en el análisis de los siniestros de salida de vía en España entre 2017 y 2023, basándose en datos de la Dirección General de Tráfico (DGT). Este tipo de accidente es especialmente relevante por su alta tasa de mortalidad.

Los resultados mostraron que los ITS tienen la capacidad de intervenir en el 49,5% de los siniestros por salida de vía. En el caso de impactos en casos graves, este potencial se incrementa hasta un 59,7% en los siniestros considerados mortales.

La tecnología clave para esta reducción se enfoca en sistemas de avisos que permiten la adaptación dinámica de la velocidad. Esto es vital, dado que las salidas de vía están presentes en el 72,1% de los siniestros causados por exceso de velocidad, lo que evidencia la relación directa entre velocidad, condiciones ambientales y el control del vehículo.

Alertas activas y comunicación V2X

La implantación de barreras y sistemas de contención «Smart» permite generar alertas automáticas en tiempo real sobre situaciones de riesgo concretas. José Carlos Cucarella, director general de Metalesa Seguridad Vial, señala que la implementación de los ITS es fundamental para reducir la siniestralidad en salidas de vía, un tipo de accidente que conlleva «altos niveles de mortalidad y gravedad de lesiones».

Los Sistemas Inteligentes de Transporte pueden alertar a los conductores sobre una larga lista de factores de riesgo en la calzada, actuando como una capa de seguridad activa:

Peligros puntuales: Vehículos accidentados o averiados, circulación en dirección contraria y retenciones próximas.

Usuarios Vulnerables: Presencia de peatones y ciclistas.

Condiciones Ambientales: Visibilidad limitada o reducida, riesgo de hielo, o fuertes ráfagas de viento.

Problemas de Infraestructura: Obras en la carretera, curvas cerradas o peligrosas.

Los expertos coinciden en que la comunicación entre la infraestructura y el conductor (I2D, Infrastructure to Driver) es el primer paso crítico. El objetivo final es la integración total de sistemas de comunicación cooperativos (V2X, Vehicle to Everything), donde vehículos, infraestructuras y otros elementos se comunican bidireccionalmente para una gestión de la seguridad totalmente integrada.

Recomendaciones para una implantación prioritaria A partir de los resultados del estudio, el INTRAS emite una serie de recomendaciones claras para las autoridades gestoras de las vías. Instalación Prioritaria: Instalar ITS de forma prioritaria en vías de alto riesgo de siniestralidad por salida de vía, con énfasis en carreteras convencionales y tramos con baja visibilidad o curvas pronunciadas. Señalización Dinámica: Fomentar el desarrollo de señales dinámicas, radares vinculados a límites de velocidad ajustables y advertencias activas sobre hielo o condiciones adversas. Concienciación: Reforzar las campañas educativas para que los usuarios comprendan el papel de los ITS, mejoren su adopción y, por ende, su eficacia.

Según la investigación, la inversión en sistemas de seguridad activa basados en la inteligencia artificial no solo se alinea con los objetivos de reducción de siniestralidad de la DGT, sino que ofrece una herramienta proactiva y probada para evitar que situaciones de riesgo se conviertan en tragedias.

El estudio del INTRAS de la Universitat de València revela que los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) podrían evitar hasta el 60% de los accidentes graves por salida de vía. La clave reside en la combinación de tecnología predictiva en la carretera y la información directa al conductor.