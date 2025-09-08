«Glamping» de lujo: la tienda de techo de Porsche para aventuras con estilo

Patxi Fernández Lunes, 8 de septiembre 2025, 12:03 | Actualizado 12:45h.

El glamping es la combinación de las palabras «glamour» y «camping». Se trata de una forma de acampar que ofrece las comodidades y el lujo de un hotel, sin sacrificar la conexión con la naturaleza.

A diferencia del camping tradicional, el glamping no requiere de la instalación de tiendas de campaña, colchonetas o sacos de dormir, ya que los alojamientos están listos para ser utilizados.

El glamping se puede definir como una experiencia de lujo al aire libre, en la que se disfruta de la naturaleza con las comodidades de un alojamiento convencional.

Porsche Tequipment presenta una innovadora tienda de campaña de techo que combina el espíritu deportivo de la marca con el confort del glamping, permitiendo a los amantes de los viajes explorar el mundo sin renunciar al lujo. Este accesorio se instala en pocos minutos y transforma cualquier Porsche en un refugio exclusivo para dos personas.

Instalación rápida y confort en la naturaleza

La tienda de techo de Porsche se despliega con facilidad gracias a un preciso sistema de apertura con muelles neumáticos y una escalera telescópica integrada. Una vez montada, ofrece un espacioso refugio de 210 cm x 130 cm con un colchón de espuma de alta densidad, garantizando un descanso reparador en plena naturaleza.

El interior está diseñado con paredes de algodón transpirable y un forro acolchado con un dibujo que evoca una montaña, creando un ambiente acogedor y sofisticado. Las ventanas laterales y un tragaluz panorámico permiten disfrutar de un amanecer o contemplar las estrellas, mientras que las cremalleras impermeables y las mallas antimosquitos aseguran la comodidad en cualquier estación.

Inspirada en la silueta del icónico Porsche 911, la tienda se adapta perfectamente a la estética de la marca. Puede instalarse en los soportes de techo de modelos como el 911 (excepto GT, Cabriolet y Targa), el Macan, el Cayenne y el Panamera. Cuando está plegada, permite una velocidad máxima de 130 km/h, sin comprometer el rendimiento ni la seguridad del vehículo.

La tienda viene en una carcasa aerodinámica rígida, disponible en dos combinaciones de color (negro/gris claro y negro/gris oscuro), con el logotipo de Porsche en negro mate. Además, es posible personalizar la experiencia con accesorios adicionales como una tienda interior, una manta térmica o un organizador para zapatos.

Más que una moda

El glamping ofrece una experiencia única para los amantes de la naturaleza que no quieren lidiar con la logística de montar una tienda de campaña o dormir en el suelo. Los alojamientos, que pueden variar desde tiendas safari y yurtas hasta cabañas de madera o domos geodésicos, están equipados con camas cómodas, baños privados, aire acondicionado y, en muchos casos, cocinas completas.

Ampliar Taycan Cross Turismo y la tienda de techo F. P.

Esta modalidad de turismo permite a los viajeros disfrutar de paisajes impresionantes, ya sea en la montaña, en la playa o en el desierto, con todas las comodidades.

En España, el número de alojamientos de glamping no deja de crecer, ofreciendo a los viajeros una alternativa sostenible y de alta calidad para sus escapadas. El glamping no es solo una moda, sino una forma de viajar que invita a la desconexión total, combinando la belleza del entorno natural con una estancia inolvidable.

Con esta innovadora propuesta, Porsche invita a sus clientes a vivir aventuras bajo las estrellas, demostrando que la emoción de la conducción y el glamour pueden coexistir en un mismo viaje.