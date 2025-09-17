Cómo ahorrar en gasolina y empezar la Vuelta al cole con dinero en el bolsillo

N. S. Miércoles, 17 de septiembre 2025, 10:00 Comenta Compartir

La conducción eficiente y el buen mantenimiento del vehículo son dos elementos clave para reducir de forma significativa el consumo de combustible y las emisiones contaminantes de una forma real. Y es tan simple como seguir una serie de consejos con los que los conductores podrán conseguir un ahorro importante en el consumo de combustible y obtendrán una reducción en las emisiones de su vehículo, según Norauto. Además, hay que tener en cuenta que realizar una conducción eficiente también supone menos costes en el mantenimiento del vehículo, como pueden ser frenos, embrague, caja de cambios, motor o neumáticos, ya que se ven sometidos a un menor esfuerzo.

Por ejemplo, realiza un mantenimiento regular: un motor bien cuidado, con filtros limpios y aceite adecuado, funciona de forma más eficiente y consume menos. Por ello, se recomienda realizar un control de los niveles, filtros, limpieza de los inyectores y buen estado de las bujías, así como realizar una diagnosis del motor para detectar averías ocultas que pueden estar provocando un aumento en el consumo y una mayor emisión de gases contaminantes.

También revisar la presión de los neumáticos: se estima que aproximadamente el 20% del consumo de combustible está relacionado con la resistencia a la rodadura de los neumáticos. Por ello, hay que verificar la presión al menos una vez al mes. Circular con 1 bar de presión por debajo de lo recomendado puede implicar, según los fabricantes, un gasto adicional equivalente a un depósito de combustible al año. Del mismo modo, llevar una presión excesiva tampoco es aconsejable. Lo ideal es respetar siempre las indicaciones del fabricante, algo que repercute tanto en la seguridad como en el ahorro.

Elegir siempre el tipo de neumático más adecuado. Es importante elegir aquellos más eficientes, una información que se puede consultar en el etiquetado. Otro factor destacable es su durabilidad o composición. El símbolo de la bomba de combustible representa la resistencia a la rodadura de un neumático. Cuando menor sea, menos energía requiere y, por lo tanto, menor es el consumo de combustible.

Planificar la ruta: es importante evitar trayectos innecesarios y elegir el itinerario con menos tráfico. En este sentido, utilizar aplicaciones de navegación puede ayudar a evitar atascos y ahorrar tiempo y combustible.

Mantener una velocidad constante: conducir de forma suave, sin acelerones ni frenazos, reduce el consumo. Usar el control de crucero en autopistas puede suponer un resultado significativo. Por supuesto, siempre y cuando sea posible. Y evitar el ralentí prolongado: si se va a estar parado más de 60 segundos, se recomienda apagar el motor. El ralentí consume combustible sin aportar ningún beneficio. Esto no es necesario cuando el vehículo cuenta con el sistema start-stop.

También arrancar el motor sin pisar el acelerador: en el caso de los motores diésel, se recomienda esperar unos segundos antes de iniciar la conducción para que el aceite llegue de forma adecuada a la zona de lubricación. En los vehículos de gasolina, la marcha debe iniciarse inmediatamente una vez se ha arrancado el motor. En ambos casos, se recomienda evitar acelerones cuando el motor está todavía frío. Además, en el caso de los coches manuales, se recomienda pasar rápidamente a la segunda marcha una vez se ha iniciado la conducción con la primera velocidad.

Además de siempre mejor en marchas largas: se recomienda circular el mayor tiempo posible en las marchas más largas y a bajas revoluciones. En el caso de necesitar potencia, es recomendable bajar una marcha para no dañar el embrague.

Reducir el peso y la resistencia: se recomienda retirar objetos pesados del maletero y evitar llevar portaequipajes si no son necesarios. Cuanto más ligero es el vehículo, menor es el esfuerzo del motor.

Usar el aire acondicionado con moderación: aunque es necesario en verano, su uso excesivo puede incrementar el consumo. Se recomienda ventilar el coche antes de encenderlo y ajustar la temperatura de forma eficiente. El ideal es mantener la temperatura entre 21 y 22 °C. Aunque mejor con las ventanillas cerradas: conducir con las ventanillas bajadas provoca una mayor oposición al movimiento del vehículo y, por lo tanto, la fuerza de rozamiento del vehículo y el aire aumenta.

Temas

Consumo

Motor