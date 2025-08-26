Cómo actuar si nos tenemos que parar en la carretera

N. Soage Martes, 26 de agosto 2025, 11:00 Comenta Compartir

Cuando ocurre un accidente o un fallo de un vehículo en la vía, la ley establece que, de ser posible, se debe llevar el vehículo a un lugar seguro, lo más alejado de la calzada. Luego, «los ocupantes deberán abandonar el habitáculo, siempre que exista un lugar seguro fuera de la plataforma de circulación y, en todo caso, deberán salir por el lado contrario al flujo de tráfico sin transitar o permanecer en los carriles y arcenes que conforman dicha plataforma», explican desde Netun Solutions.

En ese caso, el conductor deberá siempre hacer uso del chaleco reflectante. Por su parte, la norma explica que «si las condiciones de circulación no permitieran a los ocupantes abandonar el vehículo con seguridad, permanecerán en el habitáculo con el cinturón abrochado».

Además de explicar cómo deben actuar tanto el conductor como los ocupantes del vehículo que ha quedado inmovilizado, la norma obliga a señalizar el incidente. Hasta 2026 los conductores pueden elegir dar a conocer esta situación a los demás usuarios de las vías bien sea colocando los triángulos de seguridad o las luces V-16, pero a partir del 1 de enero nos despedimos de los triángulos y solo se podrá señalizar con una baliza V-16 conectada, como la nueva Help Flash IoT+ de Netun Solutions.

En el caso de las autovías y autopistas, desde el 1 de julio del 2023, la Dirección General de Tráfico eliminó la obligatoriedad del uso de los triángulos de emergencia para señalizar un incidente. Para ese tipo de vías rápidas, la recomendación es usar las balizas de emergencia conectadas.

De esta forma, se busca que los conductores no tengan que caminar por el arcén para colocar los triángulos de pre señalización de peligro 50 metros delante del vehículo y 50 metros por detrás. Una acción que implica un riesgo elevado, especialmente en autovías y autopistas debido a la alta velocidad con la que circulan los vehículos.

Se debe guardar siempre en la guantera del vehículo, para que el conductor pueda acceder a ella de forma rápida y fácil. Simplemente hay que activarla, bajar la ventanilla del lado del conductor y colocarla en el techo del vehículo, preferiblemente del lado del conductor para que tenga mayor visibilidad.

En el caso de las balizas Help Flash IoT+, están diseñadas con una base de gomas antideslizantes que ayudan a mantener la sujeción incluso en superficies lisas no metálicas, como techos de fibra, de cristal o plásticos. Además, han superado pruebas de resistencia en condiciones adversas, de manera que se pueden colocar también en otras superficies visibles para los demás conductores.

Pero las ventajas en seguridad de las luces V-16 van más allá. Estos dispositivos, que serán obligatorios en menos de 4 meses, permiten no solo señalizar físicamente la incidencia a través de una luz, sino que también lo hacen de forma virtual, al enviar de manera inmediata y automática una notificación al centro de control de tráfico de la DGT indicando la localización exacta del vehículo y esta información es compartida en tiempo real a través de la Plataforma DGT 3.0 y del Punto de Acceso Nacional a los demás usuarios de la vía.

