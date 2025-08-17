LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Toyota Corolla AE86: probamos este icono del motor japonés

El Toyota Corolla AE86 es un coche que tiene un estatus especial entre los aficionados al mundo del motor en Japón. Su fama se debe, además de a las propias cualidades del coche, al manga y anime Initial D, donde el protagonista lo conduce.

Producido entre 1983 y 1987, el AE86 destacaba por su configuración de propulsión trasera. A diferencia de la mayor parte de modelos de su clase que optaban por la tracción delantera, el AE86 mantenía un diseño que priorizaba la dinámica de conducción y el control. Su chasis, ligero y equilibrado, lo hacía ideal para el 'drift'.

El motor principal del AE86 era el 4A-GE, un bloque de 1.6 litros y cuatro cilindros en línea. Este motor, desarrollado con la ayuda de Yamaha, utilizaba tecnología de doble árbol de levas y cuatro válvulas por cilindro. Con una potencia cercana a los 130 caballos, este motor no era el más potente, pero su capacidad para subir de revoluciones y su fiabilidad lo hicieron popular. El vehículo utilizaba una suspensión delantera tipo MacPherson y un eje trasero rígido, una combinación que ofrecía una transferencia de peso predecible y una respuesta directa en la dirección.

La falta de potencia del AE86 lo convirtió en una escuela para muchos conductores. Para llevarlo al límite, se necesitaba precisión y control, no fuerza bruta. La gestión del peso y la inercia eran clave para lograr derrapes controlados. Esto, sumado a sus características técnicas y su diseño simple, es lo que ha mantenido al AE86 como un referente y un coche apreciado por aquellos que valoran la habilidad al volante.

