Taycan y Cayenne Black Edition: deportivos, elegantes y con un equipamiento completo

Porsche ha desvelado las nuevas series especiales Taycan y Cayenne «Black Edition», dos propuestas que combinan un distintivo diseño exterior e interior con una extensa dotación de equipamiento de alta calidad.

Con estas nuevas «Black Edition», Porsche no solo refuerza el atractivo de sus modelos Taycan y Cayenne, sino que ofrece a los clientes una combinación exclusiva de diseño, equipamiento y, en el caso del Taycan, una mayor autonomía, consolidando su compromiso con la excelencia y la personalización.

Estas ediciones exclusivas prometen una estética más deportiva y sofisticada, con precios que parten desde 124.504 euros para el Taycan Black Edition y 134.728 euros para el Cayenne E-Hybrid Black Edition. Las entregas comenzarán en el segundo semestre de este año.

La esencia de las «Black Edition» reside en la integración de numerosos elementos en tono negro que realzan el carácter deportivo y elegante de ambos modelos. En el Taycan, esto se traduce en el paquete Sport Design, molduras de ventanillas, retrovisores y la designación del modelo en negro de alto brillo. La franja trasera de luces con el logotipo Porsche iluminado en negro y el paquete de detalles interiores en negro con molduras de aluminio cepillado también son de serie. La gran novedad para el Taycan Black Edition es la inclusión de la batería Performance Plus de mayor capacidad (105 kWh brutos) de serie, lo que incrementa su autonomía. Por ejemplo, la berlina deportiva básica de 408 CV ahora alcanza los 668 kilómetros de autonomía, 76 km más que el modelo estándar.

Ampliar Los detalles en negro en el exterior y el interior realzan el aspecto deportivo y elegante de las versiones Black Edition F. P.

Para el Cayenne Black Edition, disponible tanto en versión SUV clásica como en la elegante línea Coupé y con varias opciones de propulsión, los detalles en negro brillante abarcan el paquete Sport Design, el paquete exterior, los retrovisores y los logotipos. El interior se realza con un paquete de aluminio negro cepillado.

Ambas ediciones incorporan un equipamiento de serie considerablemente ampliado, que incluye elementos como el asistente de cambio de carril, el sistema Surround View con asistente activo de aparcamiento, llantas de 21 pulgadas, faros Matrix LED HD (tintados en el Cayenne), proyectores LED en las puertas con el logotipo de Porsche, y asientos delanteros Comfort con ajuste eléctrico de 14 posiciones. La experiencia de sonido se eleva con el sistema de sonido envolvente BOSE con Dolby Digital, y el Taycan añade el Electric Sport Sound.

Aunque se denominan «Black Edition», estas versiones no se limitan al color negro. Porsche permite a los clientes una amplia personalización con una variada paleta de pinturas exteriores sin coste adicional dentro de la categoría «Sombras» (como Jet Black metalizado o gris Volcano metalizado). También se ofrecen opciones de colores de las categorías «Contrastes», «Sueños» y «Leyendas», además de los exclusivos programas Paint to Sample y Paint to Sample Plus, que permiten una personalización aún más profunda del color y del interior.

Los clientes que deseen ir más allá pueden optar por el paquete especial Black Edition ampliado, que añade inscripciones exclusivas en las puertas delanteras, molduras de umbral iluminadas y un juego de llaves con estuche a juego. Además, el programa Sonderwunsch (Porsche Exclusive Manufaktur) ofrece innumerables posibilidades de personalización artesanal, desde elementos interiores hasta accesorios del vehículo.