Gama Cupra Tribe F. P.

Cupra presenta las ediciones exclusivas «Tribe» para Formentor, León, León Sportstourer y Terramar

Patxi Fernández

Martes, 9 de septiembre 2025, 12:02

En el marco del Salón del Automóvil de Múnich (IAA Mobility), CUPRA ha desvelado las nuevas «Tribe Editions», una serie de ediciones exclusivas para sus modelos Formentor, León, León Sportstourer y Terramar. Estas versiones combinan el carácter rebelde que define a la marca con una firme apuesta por la sostenibilidad y la innovación, ofreciendo un nuevo concepto de personalización para los clientes más audaces.

«CUPRA trabaja incesantemente por ofrecer vehículos que lleguen al corazón de su Tribu, atendiendo al deseo de individualidad y a la creciente demanda de soluciones sostenibles», ha afirmado Ignasi Prieto, Chief Brand Officer de CUPRA.

Las Tribe Editions se distinguen por un diseño exterior realzado con un nuevo color, el Manganese Mate, disponible para toda la gama. Este se suma a una paleta de colores exclusiva que incluye el Bronce Century Mate y el Gris Magnetic Mate. Los vehículos también presentan acabados especiales en cromo oscuro para los emblemas y las denominaciones de los modelos, añadiendo un toque de distinción.

El compromiso con la sostenibilidad se refleja en el uso de materiales reciclados. Las nuevas llantas de aleación, que lucen un inédito color Verde Sulphur, incorporan un 20% de material reciclado. De forma similar, los paragolpes de estos modelos están fabricados con un 20% de plástico reciclado.

La verdadera revolución de las Tribe Editions se encuentra en su interior, donde CUPRA ha impulsado su estrategia de economía circular con tecnologías de última generación. Los asientos, por ejemplo, utilizan una innovadora tecnología de tejido 3D que elimina el desperdicio de material. Fabricados con un 100% de material reciclado, las secciones de los asientos se tejen a máquina en su forma tridimensional, sin necesidad de cortar ni coser.

Interior con materiales reciclados F. P.

Además, la nueva pintura Verde Sulphur, utilizada en la consola central y los difusores de aire, está formulada con un 15% de material de origen biológico. Para reforzar este enfoque, los plásticos del habitáculo contienen un 30% de materiales reciclados, consolidando la visión de la marca hacia una movilidad más equilibrada y consciente.

Las nuevas versiones Tribe Edition están disponibles con todas las motorizaciones, desde gasolina y diésel hasta las opciones Mild-Hybrid e híbridas enchufables. Su fabricación dará comienzo en el último trimestre del año.

