Ami Dark Side, el lado más sobrio y elegante del coche eléctrico

Canal Motor Domingo, 2 de noviembre 2025, 10:01 Comenta Compartir

El Citroën Ami, el «enfant terrible de la micromovilidad eléctrica», desvela una personalidad completamente nueva con el lanzamiento de la edición especial Ami Dark Side. Tras cinco años redefiniendo el paisaje urbano con su diseño jovial y simpático, el Ami se viste por primera vez de un tono inédito y sobrio, contrastando radicalmente con su habitual imagen desenfadada.

Estilo Inédito: Elegancia Rebelde en Negro Profundo La principal novedad de esta edición especial es la adopción del color Black Night, un negro mate profundo para la carrocería que transforma por completo su carácter. Esta oscuridad se realza con elementos gráficos blancos, como adornos adhesivos y embellecedores que crean un juego de contraste. Según la marca, este nuevo tono puede ilustrar un carácter rebelde o la elegancia de un pequeño vestido negro, manteniendo la esencia divertida del Ami.

En el exterior, el Dark Side incorpora un imponente alerón en la parte trasera para sugerir dinamismo y conserva el diseño renovado de 2025, que le otorgó un aspecto más maduro. Los detalles gráficos en blanco, como el borde sutilmente resaltado del logotipo en la cápsula frontal, y los diseños de cubos en el lateral y el pilar trasero, refuerzan la temática. En el interior, los elementos de almacenamiento y las redes adoptan un tono gris, a juego con las costuras de las alfombrillas, manteniendo una atmósfera sobria pero funcional.

Movilidad Eléctrica y Accesible El Ami Dark Side sigue siendo fiel a la promesa de movilidad fácil y accesible de Citroën. Este objeto de micromovilidad 100% eléctrico ofrece una autonomía de 75 km y una velocidad máxima limitada a 45 km/h, siendo utilizable a partir de los 14 años según el país. Desde su lanzamiento en 2020, se han vendido cerca de 85.000 unidades de Ami.

Esta edición especial incluye comodidades a bordo como el sistema de infoentretenimiento My Ami Play, centralizado en un soporte para el teléfono y controlable a través del volante mediante el botón Citroën Switch. La aplicación My Citroën y el software My Connect Box permiten monitorizar el estado del vehículo, la carga y la autonomía.

El Ami Dark Side ya está disponible para pedidos a partir de la noche de Halloween, 31 de octubre, con un precio de partida de 8.890 € IVA incluido. Las primeras entregas en Francia y otros países europeos (Alemania, Bélgica, Austria, Polonia, Países Bajos, España, Portugal e Italia) están previstas para enero de 2026.