LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pierre-Martin Bos zero press

Zero Motorcycles renueva su dirección para impulsar una nueva era global

Canal Motor

Domingo, 2 de noviembre 2025, 18:27

Comenta

Zero Motorcycles ha anunciado el nombramiento de Pierre-Martin Bos como director ejecutivo. Bos sucederá a Sam Paschel, que pasará a ocupar un puesto de asesor sénior del consejo de administración tras ocho años de liderazgo transformador. Bos se une a Zero en un momento crucial de expansión e innovación aportando más de dos décadas de experiencia en la industria automovilística internacional para guiar a la empresa hacia su próxima era de crecimiento.

Paschel deja tras de sí un legado de visión y ejecución. Durante su mandato, consolidó a Zero como pionera mundial en la categoría de las motos eléctricas y sentó las bases para mantener el liderazgo en la electrificación de la movilidad sobre dos ruedas. Paschel guió a la empresa a través de un periodo de rápida innovación y expansión, lanzando la galardonada moto adventure DSR/X e introduciendo la línea X de la marca para ampliar el acceso a la conducción eléctrica todoterreno. Además, fue responsable de asegurar alianzas estratégicas clave y financiación, y de hacer crecer la presencia de la empresa en más de 30 países. El compromiso de Paschel con la calidad, la experiencia del cliente y la cultura de equipo ha sentado las bases de integridad, innovación y resiliencia que posicionan a Zero para un éxito continuo.

«En nombre de todo el equipo de Zero Motorcycles, quiero agradecer a Sam su extraordinario liderazgo y el notable legado que deja tras de sí», declara Pierre-Martin Bos, director ejecutivo de Zero Motorcycles. «La visión, la pasión y el compromiso de Sam han transformado a Zero en un líder mundial en movilidad eléctrica. Es un honor para mí seguir construyendo sobre los sólidos cimientos que Sam ha creado y llevar a Zero hacia su próxima era de innovación y crecimiento».

Pierre-Martin Bos, sucesor de Paschel, se une a Zero Motorcycles como director ejecutivo, aportando más de dos décadas de liderazgo internacional en el sector de la automoción. Bos, que recientemente ocupó el cargo de director de Vehículos Especializados de Kia Europa, ha desempeñado puestos de alta dirección en Stellantis, Fiat Chrysler Automobiles y Kia, donde impulsó el crecimiento estratégico y la excelencia operativa en Europa, África y Asia.

«Al asumir el cargo de director ejecutivo de Zero Motorcycles, me siento honrado de unirme a un equipo que ha establecido el estándar en innovación eléctrica y experiencia del motorista», afirma Bos. «Mi carrera se ha caracterizado por tender puentes entre culturas, mercados y tecnologías, y estoy emocionado por ayudar a Zero a acelerar su impacto global».

Bos es reconocido por su perspectiva global, su visión estratégica y su innovación centrada en el cliente, habiendo liderado cambios de rumbo y expansiones de mercado de múltiples marcas en Europa, Oriente Medio y África. Bos, que habla tres idiomas con fluidez y tiene una amplia experiencia en gestión intercultural, es conocido por generar confianza, inspirar a los equipos y obtener resultados en mercados globales dinámicos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Piden 6 años y medio de prisión por delitos en la gestión de una farmacia en Logroño
  2. 2 Atropellan a una mujer de 81 años con un patinete en Gran Vía
  3. 3 «De noche el cementerio me da miedo»
  4. 4

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  5. 5

    Chocolate Dubái, el dulce más buscado
  6. 6

    Como padre y concejal en Calahorra, os declaro...
  7. 7

    Un grandioso Zabala se gana la plaza en una final histórica
  8. 8 Dos personas atropelladas en la Avenida de Portugal de Logroño
  9. 9

    «Sigo esperando que Capellán defienda el consenso que hubo con el trazado ferroviario»
  10. 10 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Zero Motorcycles renueva su dirección para impulsar una nueva era global

Zero Motorcycles renueva su dirección para impulsar una nueva era global