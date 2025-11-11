LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Nueva Leonart Pulse 125 2026 leonart press

Nueva Leonart Pulse 125: Rediseño, más potencia y tecnología para la naked deportiva española

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Martes, 11 de noviembre 2025, 13:00

Desde sus cuarteles generales en Barcelona, Leonart Motors mantiene el pulso firme en el segmento 125 diseñando y ensamblando motos con mucha identidad. Para 2026, la marca española presenta una actualización de su Pulse 125, su naked deportiva enfocada a usuarios urbanos con el carné A1 que busquen un vehículo ágil de tintes deportivos para sus desplazamientos diarios.

Una moto que destaca por sus líneas afiladas y musculosas y su iluminación LED, y que está equipada con un nuevo propulsor monocilíndrico de doble árbol de levas y 4 válvulas ZY125RR, con refrigeración líquida, que ofrece una potencia máxima de 15 CV a 9.500 rpm y un par motor de 11 Nm a 7.500 rpm, con una caja de 6 velocidades. Cuenta con sistema EFI e inyección electrónica ofreciendo unos consumos de 2,5 litros a los 100 km. Ofrece una velocidad máxima en torno a los 90 km/h y un peso de 150 kg en orden de marcha. Su depósito es de 17 litros. La altura del asiento es de 815 mm.

En cuanto a equipamiento, la Pulse incorpora un cuadro digital completo, así como un sistema de frenos CBS con doble disco. Ofrece unas medidas de neumáticos de 110/70-17 en la rueda delantera y 140/70-17 en la trasera.

La moto está disponible en dos opciones de estilo. Por un lado, la Neon Edition, con detalles y llantas en amarillo flúor; por otro lado, la Red Edition, con acabados en rojo intenso. Ambas versiones incorporan llantas de aluminio, escape deportivo y una ergonomía revisada para equilibrar comodidad, control y actitud.

La nueva Leonart Pulse 125 2026 está disponible a un precio de 2.790 €.

Según Marc Llorens, responsable de diseño de la marca, «la Pulse 125 2026 demuestra que una moto de 125 cc también puede ser emocionante y tener carácter propio. Hemos trabajado para que quien la conduzca sienta que tiene una moto deportiva de verdad entre las manos».

