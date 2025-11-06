LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Honda V3R 900 E-Compressor Prototype honda press

Honda presenta su revolucionario prototipo sobrealimentado, el V3R 900 E-Compressor Prototype

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Jueves, 6 de noviembre 2025, 17:30

Comenta

Uno de los grandes protagonistas del stand de Honda en el Salón Internacional de la Moto de Milán (EICMA) ha sido el V3R 900 E-Compressor Prototype, el primer modelo en contar con el nuevo motor de tres cilindros en V a 75 grados con refrigeración líquida desvelado el año pasado por la casa nipona, y que destaca principalmente por estar dotado de un avanzado compresor controlado electrónicamente. Este año se confirma una cilindrada de 900cc, manteniendo una forma estrecha y compacta.

Esta tecnología permite una gestión precisa del impulso del motor, ofreciendo un par de respuesta inmediata desde bajas revoluciones, y proporcionando un rendimiento comparable al de un motor de 1200cc.

El modelo se ha desarrollado bajo el concepto «Non-rail Rollercoaster» (Montaña rusa libre), y pretende ofrecer una doble personalidad basada en ofrecer fuertes emociones y confianza en la conducción. Según la marca, el V3R 900 E-Compressor Prototype nace «del objetivo del equipo de desarrollo de ofrecer productos que superen las expectativas de los clientes, con la ambición de hacer realidad la 'Alegría de una movilidad libre y divertida' recogida en la Visión Honda 2030».

Externamente, el prototipo presenta un carenado con tapas laterales asimétricas, mientras que el emblema del depósito estrena el nuevo diseño «Honda Flagship WING», que se introducirá progresivamente en los modelos de gama alta a partir del próximo año.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El examen «imposible» de oposiciones en La Rioja: «Ni el más rápido del planeta lo hubiera podido hacer»
  2. 2

    Las balizas sustituyen a los triángulos: qué son, cómo funcionan y desde cuándo son obligatorias
  3. 3 Cierra el internado del colegio Marqués de Vallejo por riesgo de desprendimientos
  4. 4 El causante de un accidente en la N-232 en Fuenmayor se saltó un stop y triplicó la tasa de alcoholemia
  5. 5 El Parlamento Europeo autoriza el uso de fondos comunitarios para arrancar viñedo
  6. 6 Fallece un hombre en un sex shop de León
  7. 7

    Los trabajadores del Marqués de Vallejo reclaman un nuevo colegio
  8. 8 Cuatro vehículos, accidentados por alcance en la circunvalación de Logroño
  9. 9 El crimen de Los Lirios regresa a la casilla de salida
  10. 10 Love of Lesbian, Lagartija Nick, Siloé o Carlos Ares, primeros nombres para los conciertos grandes de Actual 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Honda presenta su revolucionario prototipo sobrealimentado, el V3R 900 E-Compressor Prototype

Honda presenta su revolucionario prototipo sobrealimentado, el V3R 900 E-Compressor Prototype