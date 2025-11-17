Honda inicia en Madrid sus nuevos cursos de formación segura en moto

V. D. Lunes, 17 de noviembre 2025, 15:51 Comenta Compartir

El Honda Instituto de Seguridad (HIS), referente europeo en la formación de motoristas, ha anunciado la puesta en marcha de un nuevo proyecto. Se trata de los Cursos de conducción en carretera abierta en la Comunidad de Madrid. Esta iniciativa marca un nuevo hito en la estrategia de expansión del HIS, que busca ampliar su modelo formativo en el territorio nacional.

Tras más de 15 años de trayectoria y más de 30.000 motoristas formados en su centro de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), el HIS da un paso adelante para ofrecer experiencias formativas en entornos reales de circulación, es decir, en carretera abierta al tráfico, en otros territorios de España, en este caso, Madrid.

Los nuevos cursos están diseñados para motoristas poseedores del carnet A2 y A y se centran en aspectos clave como técnicas de control de la motocicleta, trazado de curvas y la anticipación del riesgo. El objetivo de los cursos es el proporcionar herramientas a favor de un mayor control, confianza y seguridad del motorista con independencia de su nivel de experiencia.

Los próximos cursos ya tienen fecha:

- 22 de noviembre, en colaboración con el concesionario oficial Motorsport

- 29 de noviembre, en colaboración con el concesionario oficial Ikono

- 6 de diciembre, fecha reserva

Los cursos del Honda Instituto de Seguridad llegan a Madrid

La ejecución de los cursos será a cargo de Actividades Sobre Ruedas (ASR), empresa especializada en la formación avanzada de motoristas y que ha sido certificada por Honda España en materia de procesos, contenidos y metodología de formación. Todo ello con el ánimo de garantizar unos altos estándares de calidad formativa en beneficio de los participantes. Además, este proyecto cuenta con la colaboración de la red de concesionarios oficiales Honda de la Comunidad de Madrid.

Los cursos se desarrollarán en rutas seleccionadas por su variedad de trazado y condiciones, y estarán guiados por instructores de ASR, quienes también han superado un proceso de certificación de la marca para formar parte de este proyecto. Cada sesión incluirá diversas paradas en ruta para trabajar aspectos clave, a la vez que para visualizar y analizar contenido multimedia como el propio desarrollo de los participantes en ruta.

Albert Cavero, Honda Motor Europe Safety Training Dpt. Manager, destaca: «Finalmente hemos podido materializar nuestro proyecto de expansión del HIS acercando nuestros servicios de formación a otras comunidades. Trasladar el valor que suponen más de 30 años de conocimiento y experiencia, junto con la profesionalidad de ASR y la red de concesionarios oficiales Honda de Madrid, representará un alto valor añadido en beneficio de la seguridad del colectivo motorista. A su vez, continuaremos trabajando para expandir nuestra oferta formativa y anunciar la puesta en marcha de nuevas iniciativas por todo el territorio. No en vano, la formación de motoristas es un elemento clave para llegar a nuestro objetivo de cero víctimas mortales en accidentes de tráfico para 2050».