Xiaomi ficha al jefe de diseño de los BMW eléctricos

Martes, 12 de agosto 2025, 09:00

Cuando no lo puedes hacer tú mismo, cómpralo. Esta es la filosofía de muchos de los fabricantes de vehículos chinos, cuya expansión internacional les ha llevado a buscar maneras de atraer a clientes en una escala global. El último movimiento al respecto ha sido Xiaomi, que ha contratado al jefe de Diseño de la división eléctrica de BMW, Kai Langer, para trazar las siluetas de los próximos modelos que haga la marca.

Esta jugada es relativamente habitual en el mundo del diseño automotriz, y no es raro ver cómo los responsables de la estética de una marca cambian de fabricante, a menudo persiguiendo mejores condiciones salariales y un mayor reconocimiento.

Hace 10 años, el Grupo Hyundai hizo una jugada similar con Albert Biermann –entonces responsable de la división de altas prestaciones M de BMW– para desarrollar un área de negocio similar en la marca coreana, llamada N.

Kai Langer viene de una trayectoria de más de 20 años en la marca bávara, y ha sido el responsable de algunos de los diseños más icónicos de los modelos cero emisiones, como el i8 con el que empezó la división específica.

Desde entonces, ha habido cambios en la forma de diseñar coches eléctricos. Al principio, cuando eran una tecnología novedosa, estos tenían formas más atrevidas y futuristas para indicar que se trataba de algo diferente. Sin embargo, con el paso de los años, los diseños se han homogeneizado y ahora, salvo algún detalle, es difícil determinar si se trata de un modelo de combustión o no.

Ampliar El Xiaomi YU7 es el segundo modelo de la marca china. Xiaomi

Xiaomi ha lanzado al mercado un sedán eléctrico de altas prestaciones con un precio contenido, el SU7, que ha sido recibido con entusiasmo por parte del mercado chino. Esto les llevó a crear un segundo modelo siguiendo una fórmula similar pero con una silueta de SUV, el YU7.

Aunque estos modelos no son fracasos del diseño –más bien al contrario– la marca china pretende desarrollar un lenguaje estético más apto para los clientes occidentales y garantizar su éxito cuando llegue a los mercados fuera de Asia. La fecha prevista para desembarcar en Europa es, como pronto, 2027.

El 1 de agosto se hizo oficial el nombramiento de Langer como nuevo director de Diseño. En sus propias palabras, «Xiaomi es una de las empresas más progresistas y con mayor proyección del mundo».