Lexus presentará en Tokio su idea del futuro con un monovolumen de seis rueda, el LS Concept

José Ramón Alonso Trigueros Jueves, 16 de octubre 2025, 12:04

A dos semanas del Japan Mobility Show 2025 los máximos directivos de Toyota, Akio Toyoda y Simon Humphries, distribuyeron esta semana un vídeo cargado de metáforas en el que desvelan la nueva hoja de ruta del grupo, un manifiesto visual que anticipa el futuro de sus marcas y su manera de entender la movilidad. Pero entre los anuncios, uno eclipsó a todos los demás: el nuevo Lexus LS Concept, un vehículo que promete redefinir el lujo… y el propio concepto de automóvil.

Durante décadas, el Lexus LS ha sido sinónimo de berlina de representación japonesa, un rival silencioso de los grandes alemanes. Pero, esta vez, Akio Toyoda plantea una revolución semántica y conceptual: «¿Y si la 'S' de LS ya no significará 'sedán', sino 'space'… o incluso 'universe'?», preguntó con media sonrisa.

Y esa idea se materializa en un 'supermonovolumen' de seis ruedas, una criatura entre nave espacial y laboratorio rodante que rompe cualquier molde previo. Inspirado en el proyecto lunar de Toyota y la JAXA, el LS Concept lleva el lujo a un nuevo territorio: el del descubrimiento. Más que un coche, es un «Luxury Space», un entorno habitable que invita a explorar —tanto el mundo exterior como el interior del viajero—.

Simon Humphries, Chief Branding Officer de Toyota, lo explicó con claridad casi poética: «Trabajamos con modelos reales, a escala. A veces una idea sencilla desata una cascada de innovaciones».

De esa cascada nace el nuevo lenguaje de diseño 'Spindle Body', evolución orgánica de la célebre 'Spindle Grille' que definió la identidad visual de Lexus durante más de una década. Ahora, toda la carrocería se convierte en una forma fluida, sin rupturas ni artificios.

El mensaje de Toyoda fue tan claro como audaz: «Hasta ahora, Lexus era como el hijo mayor de Toyota. Pero ahora necesitamos un hermano aún más refinado: ese será Century». Con esa frase, el presidente honorario del grupo confirmó un giro estratégico de calado histórico: Century se convierte en una marca de lujo independiente, situada incluso por encima de Lexus.

La decisión libera a Lexus de su papel más institucional y le otorga una libertad creativa sin precedentes. Deja de ser el lujo contenido para convertirse en el lujo experimental, en el «laboratorio emocional» del grupo.

Su nuevo manifiesto, presentado en el vídeo bajo el lema 'Don't imitate anyone', resume la filosofía de esta nueva etapa: «Solo quienes enfrentan el miedo y creen en su propio camino pueden expandir el mundo.»

Y mientras Lexus se lanza al espacio, Century baja a la Tierra con un nuevo propósito. En el mismo vídeo, Toyoda mostró un anticipo del primer modelo de Century como marca independiente: el 'One of One', un coupé naranja de dos puertas, de líneas fluidas y espíritu renacentista.

Lejos del clasicismo casi feudal del Century original, este prototipo propone una reinterpretación contemporánea del lujo artesanal japonés. Su carrocería sorprende con detalles insólitos —como una puerta deslizante hacia delante o la ausencia de luneta trasera— y se rodea de tules en su presentación, un gesto simbólico que remite a los orígenes de Toyota en los telares del siglo XIX.

El mensaje es claro: el lujo japonés ya no se mide por la solemnidad, sino por la capacidad de emocionar, transformar y renacer.

Akio Toyoda lo resumió con una frase que parece escrita para un manifiesto, no para un vídeo informativo «Ya es hora de dejar de mejorar lo que otros hicieron y empezar a crear lo que nadie ha hecho.»

Esa es la esencia de lo que veremos en el Salón de Tokio de final de mes: una Toyota más humana y más soñadora, un Lexus que mira al espacio y un Century que reinterpreta la tradición. El salón de la movilidad japonesa no solo mostrará vehículos: mostrará un cambio de mentalidad.