España fabrica un 7% menos de coches en lo que va de año

La industria española de la automoción atraviesa un año complejo. En los ocho primeros meses de 2025, la producción de vehículos en el país sumó 1.478.582 unidades, lo que supone una caída del 7% respecto al mismo periodo de 2024. El descenso responde, por un lado, a la menor demanda en los principales mercados europeos y, por otro, al proceso de adaptación de las fábricas españolas a los nuevos modelos electrificados que se les han asignado.

Los datos, publicados por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), reflejan una evolución desigual durante el verano. En julio se ensamblaron 187.643 vehículos, un 2,2% más que en 2024, mientras que en agosto la cifra se redujo a 70.344 unidades, un 4,2% menos. Esta dinámica, marcada por la estacionalidad, repite el patrón de descensos de producción durante los meses estivales observado en ejercicios anteriores.

El análisis por tipología muestra un comportamiento dispar entre turismos y vehículos comerciales o industriales. En julio se fabricaron 141.979 turismos, lo que supone un descenso interanual del 2,7%, mientras que en agosto la producción repuntó un 14,3%, con 63.350 unidades. En el caso de los comerciales e industriales, el movimiento fue el contrario: crecieron en julio un 21,2% (45.664 unidades) pero en agosto la producción se desplomó un 61,1%, hasta las 6.994 unidades.

La exportación, motor tradicional del sector, también se resintió. Durante julio y agosto se enviaron al extranjero 157.915 y 68.303 vehículos respectivamente, cifras que representan caídas del 8,1% y del 2% respecto al mismo periodo de 2024. En el acumulado de los ocho primeros meses del año, las exportaciones alcanzaron 1.271.461 vehículos, un 10,1% menos que el año anterior. Europa sigue siendo el destino principal, con un peso del 91% en julio y del 90,2% en agosto, aunque con retrocesos de más de dos puntos porcentuales frente a 2024. Alemania se mantiene como el mayor receptor, seguido de Francia y Reino Unido, mientras que Austria y México han destacado por su crecimiento: el país latinoamericano registró un espectacular aumento del 3.327% en agosto.

La transición hacia nuevas tecnologías de propulsión también está marcando la actividad en las plantas españolas. En julio se ensamblaron 70.448 vehículos alternativos (en los que la asociación enmarca los híbridos, eléctricos y de gas natural), un 5,3% más que un año antes y un 37,6% de la producción total del mes. En agosto, en cambio, se fabricaron 26.105 unidades de este tipo, un 2,5% menos, con un peso del 37,1%. En el acumulado anual, los vehículos alternativos alcanzan las 429.914 unidades, prácticamente igual que en 2024, con una cuota del 37,9% de la producción total.

En el caso específico de los vehículos electrificados (100% eléctricos e híbridos enchufables), la producción ha crecido un 4,1% entre enero y agosto, hasta las 145.096 unidades. Representan ya el 9,8% del total fabricado en España, un punto porcentual más que en el mismo periodo del año anterior.

Ante esta situación, José López-Tafall, director general de Anfac, advirtió de la necesidad de actuar con rapidez para fortalecer tanto el mercado como la industria. «Estos meses de julio y agosto hemos observado un movimiento similar a años anteriores, en que la época estival hace que las factorías bajen su actividad. Más allá de factores estacionales, la caída de ventas que acumulan nuestros principales destinos de exportación en Europa está condicionando un ritmo de producción ya inferior al registrado el año anterior. Es una señal de alerta que una de nuestras principales industrias, en medio de un proceso de transformación, esté sufriendo un retroceso», señaló.

López-Tafall recalcó además que el vehículo electrificado «ha abierto un nuevo escenario, donde nuestros competidores fuera de Europa ya están posicionándose a la cabeza», como por ejemplo Turquía, que fabrica los mismos modelos de Stellantis que salen de la planta de Vigo.

Por ello, el responsable insistió en la necesidad de reforzar las políticas industriales y consolidar el mercado interno de vehículos de bajas emisiones. «Los datos son evidentes y demuestran que la puesta en marcha del Plan España Auto 2030-2035 es más necesaria que nunca», concluyó.