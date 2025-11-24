Ebro resucita la planta de la Zona Franca y cumple con el plan de reindustrialización

Àlex Gubern Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:40 Comenta Compartir

Cuando en diciembre de 2021, tras más de 40 años de actividad, Nissan cerraba su planta en la Zona Franca de Barcelona arrancaba un complejo proceso para buscar un recambio que permitiese dar continuidad a uno de los emblemas de la industria catalana y española.

Se barajaron múltiples opciones -la china Great Wall Motor cayó a última hora, como también hacer de la Zona Franca una planta de reparación de blindados del Ejército-, hasta que fue finalmente Ebro, de la mano de la también china Chery, la que se hizo con las instalaciones, sacando de la línea de montaje, ahora justo hace un año, el EBRO s700, resucitando de paso una marca histórica 70 años después.

La implantación de Ebro en la Zona Franca, y pese a un arranque en algunos momentos complejo, está cumpliendo con las previsiones lanzadas. Tal y como ayer destacó Rafael Ruiz, Presidente de Ebro EV Motors, la iniciativa «es el ejemplo de que la industria nacional puede reinventarse cuando hay compromiso, tecnología y un gran equipo

Al respecto, se subraya que el cumplimiento de los acuerdos de reindustrialización, particularmente el referido al empleo, y hoy Ebro ya cuenta con 1.000 trabajadores en la planta barcelonesa y ha generado más de 2.500 empleos contando también los puestos indirectos.

Este hito es uno de los que se han puesto en valor esta tarde durante la gala celebrada en el Mnac para celebrar el primer año de funcionamiento, un encuentro en que Pedro Calef, consejero delegado de Ebro Motors, ha celebrado por su parte que soñaban con «volver a fabricar coches en Barcelona y hoy es una realidad: producimos, vendemos y acompañamos en la carretera a más de 10.000 clientes con la misma ilusión del primer día, pero con el conocimiento de una historia que empezó en 1954. Ebro ha vuelto para quedarse, para generar empleo, innovación y orgullo industrial».

Tal y como explica la compañía, Ebro salió a cotizar en el Bme Groowth y ha conseguido una revaloración por encima del 20% del precio de la acción y una capitalización entorno a los 400 millones. «El grupo se encuentra ya en la senda de los números en positivo después de reportar el primer trimestre de actividad – de julio a septiembre- con ebitda positivo, e ingresar en tres meses más que en todo el resto del año. Estos resultados refuerzan la confianza en la consecución del objetivo de alcanzar el umbral de rentabilidad en 2025», apunta la compañía.

Desde que se inició la producción del EBRO s700 en noviembre del año pasado, Ebro ha incorporado al portfolio de modelos el EBRO s800, también en sus versiones híbridas enchufables (PHEV); el SUV urbano híbrido EBRO s400; y ahora el EBRO s900 PHEV 4x4, «buque insignia de la nueva generación EBRO» y que se ha presentado oficialmente en evento del MNAC.

Hasta el pasado mes de octubre, Ebro ha fabricado casi 12.000 vehículos, que ha comercializado a través de una red de ventas que antes de acabar el año llegará a los 90 concesionarios repartidos por toda España, asegurando el servicio posventa en todos ellos, y que alcanzará los 120 puntos de venta en 2026. El 45% de las ventas en octubre fue de los modelos electrificados.

«Después de invertir 100 millones en la planta, en el primer trimestre del 2026 se arrancará una nueva línea de producción, robotizada, que permitirá multiplicar por tres la capacidad de producción, incluyendo actividades de pintura y soldadura», apunta la firma. «La nueva línea permitirá llevar la producción a una fabricación localizada lo máximo posible en Barcelona, con el objetivo de crear riqueza en el entorno, generar y retener talento y empleo de alta calidad, e incorporar aún más al parque de proveedores local, también para las baterías de los vehículos.

El evento ha contado también con la participación de Charlie Zhang, Vicepresidente de Chery International, socio tecnológico de Ebro y mayor exportador de vehículos en China. Ebro EV Motors y Chery sellaron una alianza en abril de 2024 a través de la creación de dos 'joint ventures', con mayoría de capital español: la denominada EBRO SUV, destinada a la comercialización y posventa de vehículos SUV con marca EBRO; y EBRO FACTORY, para la producción de modelos de las dos firmas automovilísticas

Temas

Industria

España

Cataluña

China