Definitivamente espectacular

Manu Cortés Sábado, 8 de noviembre 2025, 08:19

Durante muchos años, el GLC ha sido el modelo más popular de Mercedes-Benz, encabezando repetidamente las listas como el modelo más vendido de la marca en todo el mundo. Ahora, llega el nuevo GLC eléctrico que marca un punto de inflexión en el segmento de SUVs de lujo de tamaño medio, sobresaliendo en rendimiento,autonomía, eficiencia y velocidad de carga. Al mismo tiempo, ofrece aún más espacio para las piernas y la cabeza que sus hermanos con motorizaciones convencionales, así como una impresionante capacidad de remolque de 2,4 toneladas.

Dando la bienvenida al conductor en el interior del nuevo GLC está la impresionante pantalla MBUX Hyperscreen, que con casi un metro (39,1 pulgadas) es la pantalla más grande de un Mercedes-Benz hasta la fecha. El techo panorámico Sky Control esta hecho de una sola pieza de vidrio de seguridad laminado aislante, con la superficie dividida en nueve zonas conmutables. Los clientes pueden elegir individualmente cuánta luz entra. Por la noche, la iluminación ambiental (también opcional) crea un impresionante efecto sorpresa. La experiencia de conducción del nuevo GLC incluye el sistema de frenos One-Box, un sistema que proporciona una desaceleración excepcionalmente suave, consistente y segura, ya sea a través de la recuperación de energía o el frenado por fricción.

El sistema DRIVE del GLC eléctrico aprovecha hasta diez cámaras externas, cinco sensores de radar y doce sensores ultrasónicos para ofrecer una asistencia avanzada al conductor. Y con la suspensión neumática inteligente conocida de la Clase S y las ruedas directrices del eje trasero de 4,5 grados, el nuevo GLC garantiza una gran estabilidad y precisión de conducción. Las primeras versiones en salir al mercado serán el GLC 400 4MATIC con 360 kW y hasta 713 kilómetros de autonomía. Le seguirán otros cuatro modelos con distintas configuraciones.

El sistema operativo de Mercedes-Benz integra y controla todos los aspectos del vehículo, desde el infoentretenimiento y la conducción automatizada hasta la comodidad de la carrocería y la carga. En el corazón de este sistema se encuentra la inteligencia artificial avanzada, que permite que el vehículo aprenda las preferencias del conductor, se adapte a las condiciones cambiantes y tome decisiones en tiempo real para una experiencia más segura e intuitiva. Este supercerebro impulsado por IA interactúa de forma natural con los ocupantes, lo que garantiza un viaje fluido e inteligente. Estos ordenadores de alto rendimiento permiten un control preciso de todos los actuadores y sensores, desde la información y el entretenimiento hasta el confort y la carga, proporcionando una experiencia de conducción incomparable y una integración inteligente de las funciones del vehículo en la interfaz de usuario.

Con una distancia entre ejes 84 mm más larga en comparación con el GLC de combustión, los pasajeros pueden disfrutar de un viaje excepcionalmente espacioso. El resultado es 13 mm más de espacio para las piernas y 46 mm más de espacio para la cabeza en la parte delantera, mientras que los pasajeros traseros se benefician de 47 mm más de espacio para las piernas y 17 mm más de espacio para la cabeza. El maletero ofrece una capacidad de 570 litros y, cuando los asientos traseros están abatidos, llega hasta los 1.740 litros. Además, el maletero delantero aporta 128 litros adicionales de capacidad de carga y se puede abrir parcialmente eléctricamente mediante control táctil.

El nuevo GLC 400 4MATIC contará con el sistema «Terrain Mode» como programa de conducción para caminos o grava, ajustando las características de la tracción, la dirección y los frenos. La función «capó transparente» también permite una vista virtual debajo de la parte delantera del vehículo mediante la combinación de imágenes de la cámara delantera y las cámaras del retrovisor exterior.

La nueva MBUX Hyperscreen de 99,3 centímetros (39,1 pulgadas) es la pantalla más grande de un Mercedes-Benz hasta la fecha. La excepcional nitidez se debe a la alta resolución y a la innovadora tecnología de retroiluminación matricial. En combinación con los nuevos estilos, esta tecnología crea una sensación única de sofisticación digital y conduce a una experiencia interior inmersiva completamente nueva. El nuevo GLC utiliza la cuarta generación de MBUX, que es el primer sistema de información y entretenimiento en el automóvil del mundo que integra inteligencia artificial (IA) tanto de Microsoft como de Google. El asistente virtual integra herramientas de inteligencia artificial para seleccionar la mejor fuente para cada tarea, incluso dentro de la misma conversación, utilizando el conocimiento combinado recopilado de Internet. Lo más destacado de la nueva arquitectura eléctrica del nuevo GLC es el sistema de 800 voltios, que reduce significativamente el tiempo de carga junto con la nueva generación de baterías.

El sistema de navegación con inteligencia artificial del GLC siempre planifica la ruta más rápida y cómoda, incluidas las paradas de carga en estaciones de carga compatibles, teniendo en cuenta factores como la topografía, el diseño de la ruta y la información meteorológica. En las estaciones de carga de Mercedes, los conductores pueden por adelantado reservar puntos de carga exclusivamente a través de la aplicación MB charge. El nuevo GLC puede recargar una autonomía de hasta 303 kilómetros en apenas diez minutos, con el sistema de baterías basado en una arquitectura modular altamente integrada e incluye una batería de iones de litio con un contenido de energía utilizable de 94 kWh. Esto permite cargar en estaciones de carga rápida de 400 voltios. El GLC eléctrico también está preparado para la conexión a la red eléctrica; cuando se conecta a una estación de carga de corriente continua (CC) bidireccional compatible, puede almacenar energía solar y servir como proveedor de energía para el hogar (V2H) además de a la red eléctrica (V2G).

El GLC está equipado con un nuevo sistema de frenos One-Box que proporciona una sensación estable y segura del pedal de freno, ya sea que el frenado se logra mediante recuperación de energía o frenado por fricción convencional. Para cada proceso de frenado, el sistema calcula la recuperación máxima y el uso mínimo del freno de fricción. En la conducción diaria, el nuevo GLC genera electricidad durante el frenado en más del 99 por ciento de los casos. El rendimiento de recuperación es de hasta 300 kW y contribuye significativamente a aumentar la autonomía. Los conductores tienen cuatro niveles de recuperación disponibles. El GLC eléctrico dispone de una bomba de calor que utiliza el calor residual de la unidad de accionamiento eléctrico, la batería y el aire ambiente para calentar eficientemente el interior. Gracias a la probada tecnología de suspensión neumática de la Clase S de Mercedes-Benz, los golpes y las vibraciones se absorben casi por completo, lo que garantiza una conducción notablemente suave. El paquete Agility & Comfort incluye suspensión neumática Airmatic combinada con dirección en el eje trasero, que permite un ángulo de dirección de hasta 4,5 grados en cualquier dirección.

Ficha técnica Mercedes-Benz GLC Motor Eléctrico 360 kW

Batería 94 kWh

Tracción A las 4 ruedas

Potencia 489 caballos

Velocidad 210 kms/hora

0 a 100 4,3 segundos

Autonomía eléctrica 665 kms

Etiqueta DGT CERO

Largo 4,85 m

Ancho 1,91 m.

Alto 1,65 m.

Maleteros Hasta 670 litros

Precio Desde 77.125 euros

