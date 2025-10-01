Cambios en el carnet de conducir del coche a partir de hoy en España: la DGT confirma el nuevo modelo de examen

Cambios en el carnet de conducir del coche a partir de hoy en España: la DGT confirma el nuevo modelo de examen

Jorge Herrero Miércoles, 1 de octubre 2025, 06:45 Comenta Compartir

Conducir es un hito que muchos esperan con ilusión. Durante años, el proceso de obtener el carnet ha consistido en memorizar normas, aprobar un test teórico y luego demostrar tus habilidades al volante. Sin embargo, a partir de hoy la Dirección General de Tráfico (DGT) ha introducido una serie de cambios en el examen teórico, respondiendo a las transformaciones de la movilidad urbana y las demandas de seguridad vial.

Hasta ahora, el test teórico constaba de 30 preguntas tipo test, de opción múltiple, y el aspirante podía cometer hasta tres fallos. Ese sistema, vigente desde hace décadas, ha sido criticado en numerosas ocasiones por fomentar la memorización sin comprensión. Pero la DGT, según explican fuentes oficiales, ha decidido renovar el modelo para atajar este problema.

A partir del 1 de octubre de 2025, los nuevos exámenes incorporarán las señales actualizadas que entraron en vigor el 1 de julio de este año. Además, se modificarán algunas preguntas para adaptarlas a la movilidad contemporánea. El objetivo, que el examen deje de consistir en un ejercicio mecánico de memorización y se convierta en una prueba que evalúe la capacidad real de aplicar normas en situaciones de tráfico moderno.

El nuevo modelo

Según lo confirmado por medios especializados, el nuevo modelo mantiene la estructura de 30 preguntas con máximo de tres errores. No obstante, se introducen modificaciones en el contenido de las preguntas para alinearlo con las señales recientemente aprobadas. Además, en 2026, se prevé la incorporación de vídeos o fragmentos audiovisuales con situaciones reales de tráfico, donde el aspirante deberá identificar riesgos, anticiparse y reaccionar apropiadamente, evaluando no solo el conocimiento, sino el criterio bajo presión. «Vamos a utilizar vídeos con situaciones de riesgo para ver la percepción del riesgo que tiene (el examinado)», declaró Pere Navarro, director general de la DGT, sobre este asunto al programa El Intermedio.

La inclusión de estas escenas reales tiene precedentes en otros países europeos, como Reino Unido, donde desde hace años se evalúa la percepción de riesgo mediante vídeos interactivos.

El primero de los cambios concretos entra en vigor hoy mismo y, desde este miércoles, los exámenes teóricos incluirán las nuevas señales del catálogo revisado en julio, lo que obliga a los aspirantes a estar al día con esa actualización normativa. Sobre la fase audiovisual, aún no hay una fecha fija para su implantación total, aunque se proyecta su aplicación en 2026.