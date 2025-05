Zonas sin tanto esparcimiento canino

Las zonas de esparcimiento canino de Los Lirios y Madre de Dios, cuando llueve intensamente, como ayer, se convierten en un barrizal impracticable. En otras, ... como la de los parques Gallarza y 1 de Mayo, el césped ha desaparecido y los bancos están sucios. Y la de Chiribitas no solo está hundida sino que a menudo aparece sembrada de cristales, fruto del incivismo de quienes hacen botellón en el parque. Un grupo de dueños de perros de Logroño reúne firmas para solicitar el arreglo y mantenimiento de estos espacios, los únicos, junto a la zona inundable del parque del Ebro, donde es posible soltar a las mascotas a cualquier hora del día. La ciudad cuenta con una decena de parcelas dedicadas a los perros, pero no todas presentan el idílico aspecto de la de La Ribera.

«Desde hace dos años la zona de Chiribitas no se arregla y otras son muy deficientes», lamenta Marta Kretchak, dueña de la perra Nika junto a Alejandro Villa. «Hay que ser dueños responsables pero queremos que, ya que no nos dejan soltar a los perros, al menos que estén en zonas decentes y acondicionadas», reclama Villa. Ellos, junto a otras personas como María José Lozano, dueña de los chihuahas Panchito y Lupita, pasean a su mascota por Chiribitas. «La zona está sucia y sin cuidar, se embarra en cuanto llueve y se tira así días. Y cada fin de semana, como hacen botellón, se llena de cristales y no podemos pasear a los perros porque se cortan», critica María José.

«Hay que ser responsables pero queremos que, ya que no nos dejan soltar a los perros, al menos que estén en zonas decentes» Alejandro Villa Dueño de la perra Nika

Uno de los animales heridos fue Fujur, de Ana Fernández. «Se clavó un cristal y sufrió una infección. Avisamos y al final tuvimos que quitar los cristales nosotros porque no vino nadie», denuncia. «Hay botellón todos los fines de semana y siempre hay basura. Sobre todo, lo que pedimos es que la gente que tenga perro sea consciente porque hay quien incluso dentro de los recintos no recoge las cacas», advierte Ana. Valeria Hernández, que porta a Musu, cree que «el recinto está horrible, la mayoría de las veces solo se llama la atención a los dueños de los perros cuando el resto de la gente hace cosas mucho peores alrededor».

Ampliar Unos usuarios de la zona de esparcimiento del parque Gallarza posan ante un banco sucio D.M.A.

En la zona del parque Gallarza la situación es peor, ya ni siquiera hay césped y el mobiliario urbano está sucio e inutilizable. «Esto se habilitó para el esparcimiento de los perritos pero se ha abandonado. La fuente, durante casi todo el verano, no funciona y el propietario de un perro la arregla. Incluso hemos tenido que pedir que nos pongan papeleras. Nos piden que recojamos las cacas pero a ver dónde las echamos...», expone Natalia Miravalles, propietaria de Nana. Y Christian Rodrigo, dueño de Rocky, cuenta cómo allí, «el otro día, una señora fue a coger un perro y se cayó, deberían cuidarlo más porque da pena y nadie se hace responsable.

Ampliar Mila y Angy posan con Peque y Liana en la embarrada zona de 1 de Mayo. D.M.A.

Mila Silanes es dueña de Peque, al que pasea en la zona de espacimieto del parque del 1 de mayo. «Es muy pequeña y siempre está embarrada. Este año, que ha llovido tanto, no se ha podido ni estar», detalla Mila, quien también se queja de que hay muchos agujeros porque los perros escarban, aunque admite que de eso tienen culpa los dueños. «Esto necesita un mantenimiento y no lo hay, que se lo permiten. Hay gente que somos civilizada», declara Mila. Y Angy Arenas, que también acude allí con su perra Liana, opina que la zona «se encuentra en muy mal estado, incluso a veces es difícil estar porque los niños entran, juegan con pelotas y los perros se las quieren quitar». «A veces también hay cristales y basura. Creo que el espacio no está bien ubicado porque, al estar al lado de un parque infantil, muchas veces los niños entran en él», señala Andy.

Ampliar Solar que Adif va a ceder al Ayuntamiento para esparcimiento. Sonia Tercero

Nuevo espacio en el Felipe VI

Jesús López, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Logroño, reconoce el problema y pide disculpas. «Zonas como la del 1 de Mayo están dando mayor resultado del que creía, aunque yo no la hubiera puesto ahí, y a la de Gallarza le vamos a dar una vuelta. En la de Chiribitas, que está muy castigada, vamos a colocar una losa de hormigón para que no se hunda todo», anuncia Jesús López.

Además, el edil logroñés informa de que el nuevo contrato de conservación y mantenimiento de las infraestructuras verdes y elementos de mobiliario urbano, adjudicado por 25.069.786,53 euros y que entrará en vigor en las próximas semanas, incluye las zonas de esparcimiento canino, algo que no sucedía en el anterior pliego. «Hay zonas suficientemente amplias para que, aunque haya mucha afluencia de mascotas, no afecte a las zonas verdes. El problema es en las pequeñas con mucha afluencia, que sí están deterioradas», admite Jesús López. Así, y hasta el inicio del nuevo servicio, el Consistorio logroñés se compromete a actuar bajo demanda, y aunque replantar césped en algunos lugares va a costar más, promete un giro de 180 grados.

«Zonas como la del 1 de Mayo están dando mayor resultado del que creíay a la de Gallarza le vamos a dar una vuelta» Jesús López Consejal de Medio Ambiente

Incluso anuncia una nueva parcela para poder soltar a los perros en el parque Felipe VI que será acondicionada próximamente gracias a una cesión que Adif va a realizar al Ayuntamiento de Logroño, en la confluencia de las avenidas de Lobete y de Colón. «La vamos a acondicionar, plantar arbustos y colocar mobiliario urbano para que esté lo mejor posible», anuncia el concejal de Medio Ambiente.

En cambio, poco o nada se puede hacer en las zonas de Los Lirios y Madre de Dios puesto que los terrenos son de carácter dotacional, por determinar su uso definitivo, aunque mientras tanto se utilicen para el esparcimiento canino. «Son parcelas no acondicionadas que se aprovechan por estar vacías», justifica López.