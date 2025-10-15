LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Sanda Sainz

El II Trofeo Mushing Memorial Txema Gurrea reunió a noventa participantes

Los deportistas participaron en diferentes carreras con perros en el embalse del Perdiguero de Calahorra

Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:50

La segunda edición del Trofeo Mushing Memorial Txema Gurrea (carreras con perros) congregó a unos noventa competidores en el embalse del Perdiguero de Calahorra los días 11 y 12 de octubre.

«Este año nos acompañaron las temperaturas y la manga del sábado por la noche resultó espectacular, con las luces, los perros a los que les encanta correr en la oscuridad...», comentó Arantxa Gurrea, una de las organizadoras.

El sábado las carreras comenzaron a partir de las 20.00 horas y el domingo a las 08.00. En total hubo 95 salidas contrarreloj de uno en uno, de dos en dos, de cuatro en canicross o en grupo (infantil). Acudieron unos treinta participantes en la modalidad 'bikejoring' (bicicleta), unos veinticinco en canicross y otros veinte en las disciplinas de patín. Hubo relevos mixtos y también canicross infantil y sub-13.

Acudieron deportistas de Cataluña, Madrid, País Vasco, Castilla y León, Andalucía y La Rioja, entre otros lugares.

«El paraje del Perdiguero es un sueño para los mushers porque aquí disfrutan con los perros en plena naturaleza», señaló Gurrea.

«La media de las carreras habitualmente son 5 kilómetros. Aquí hacemos 2,5 Kilómetros (una vuelta al pantano) porque estamos a principios de temporada y los perros no están entrenados y porque la temperatura no da para distancias más largas. Lo importante son los perros y dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad se pueden hacer unas distancias u otras o no hacerlas», añadió.

La organización corrió a cargo de Rioiia Mushing y contó con la colaboración del Ayuntamiento de Calahorra, la Federación Riojana de Deportes de Invierno y diversos patrocinadores.

Para muchos deportistas esta cita riojana sirve como rodaje para la temporada. Además, aquí de manera excepcional se permiten perros desde los quince meses (la edad mínima en competición es de dieciocho meses).

