Mascotas en la violencia vicaria

El pasado mes de septiembre el Juzgado de Violencia sobre la Mujer 2 de Las Palmas de Gran Canaria condenó a un año y un ... día de prisión a un hombre que, «en presencia de la que era su pareja, tiró por un risco costero al perro que tenían ambos como mascota, un podenco de cuatro meses, causándole la muerte», según informó el Consejo General del Poder Judicial. Ha sido la primera vez que una jueza en España emite una condena por violencia vicaria tras causar la muerte de un perro a una expareja. La Justicia aplicó la perspectiva de género para «asumir de forma novedosa la competencia sobre un delito de maltrato animal» puesto que, según considera la sentencia, «la muerte del perro fue un medio para producir en la mujer un daño psíquico real y apreciable».

El condenado es un joven de 18 años vecino de Las Palmas que arrojó por un acantilado al perro que habían compartido como mascota, tras haber quedado con su expareja y amenazarla. «La muerte del animal fue el instrumento elegido para causar el menoscabo psíquico» con «una finalidad concreta: quebrar psíquicamente a la mujer», expone la sentencia, que relaciona el hecho con un maltrato psicológico. Aplicar la perspectiva de género supone «entender que estamos ante un caso de violencia vicaria sobre animal de compañía, cuyo fin era perpetuar la dominación y el control sobre la mujer, reforzando la necesidad de una respuesta punitiva agravada y de medidas de protección eficaces», añade la sentencia. No se trata de comparar a un hijo con una mascota sino de reconocer y ampliar el daño indirecto que se puede causar a una persona. No obstante, como el condenado en el caso canario carecía de antecedentes, y la pena es inferior a dos años, no ha ingresado en prisión pero se le prohibe acercarse o comunicarse con la mujer durante 24 meses.

La Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos (Coppa) ha presentado enmiendas al anteproyecto de ley orgánica de medidas en materia de violencia vicaria, aprobado recientemente, para incluir a las mascotas y garantizar una protección integral a las víctimas. La entidad señala que «a menudo los agresores amenazan, maltratan o matan a los animales de la víctima con el objetivo de castigarla, controlarla o aumentar su sufrimiento». «Aquí no sólo se produce un daño a causa del temor por el animal, sino que el impacto sobre la víctima se agrava por la pérdida del vínculo afectivo y del apoyo emocional que el animal representaba», explica Coppa.

«A menudo los agresores amenazan, maltratan o matan a los animales de la víctima con el objetivo de castigarla, controlarla o aumentar su sufrimiento»

«La gente que tiene mascota la considera uno más de la familia y, sí, se hace daño con ellas»

Maite Ajamil Vicente, abogada y secretaria del Ilustre Colegio de la Abogacía de La Rioja, considera que «habría que valorar cada caso». «La gente que tiene mascota la considera uno más de la familia y, sí, se hace daño con ellas. Hay personas para las que es traumático que a sus animales les suceda algo, y más si se lo hace su expareja», expone la abogada. En La Rioja cada vez son más habituales los casos de divorcio en los que se regula, como con los hijos menores, la custodia de las mascotas, así como los gastos veterinarios y de alimentación. Para Maite Ajamil «sí es posible que se incluya a las mascotas en la violencia vicaria pero no sé qué consenso hay». En cualquier caso, la reciente sentencia en Gran Canaria puede sentar precedente. «Es una jurisprudencia menor, pero los tribunales ahora van hacia eso, así que puede ayudar en futuros casos», valora Ajamil.