Perro de soporte emocional para ayudar a mujeres inseguras por violencia de género. Andy Solé

Animaladas

Mascotas en la violencia vicaria

La Justicia se abre a reconocer el daño sobre los animales como forma de castigar, controlar y aumentar el sufrimiento de las víctimas

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Lunes, 3 de noviembre 2025, 07:45

El pasado mes de septiembre el Juzgado de Violencia sobre la Mujer 2 de Las Palmas de Gran Canaria condenó a un año y un ... día de prisión a un hombre que, «en presencia de la que era su pareja, tiró por un risco costero al perro que tenían ambos como mascota, un podenco de cuatro meses, causándole la muerte», según informó el Consejo General del Poder Judicial. Ha sido la primera vez que una jueza en España emite una condena por violencia vicaria tras causar la muerte de un perro a una expareja. La Justicia aplicó la perspectiva de género para «asumir de forma novedosa la competencia sobre un delito de maltrato animal» puesto que, según considera la sentencia, «la muerte del perro fue un medio para producir en la mujer un daño psíquico real y apreciable».

