Las claves para afrontar la pérdida de tu mascota

Los perros, gatos, pájaros... se convierten en muchos casos en nuestro amigo incondicional. Y cuando se van, dejan un vacío inmenso. La pérdida afecta (y mucho, aunque haya quienes no lo entiendan). Con ella, además, afloran un sinfín de sentimientos y recuerdos. ¿Cómo podemos superarlos y afrontar este triste duelo?

La psicóloga Laura Litago recomienda, en primer lugar, aceptar la realidad de la pérdida, la muerte de nuestra mascota como algo irreversible. «Sé que no va a volver y que no voy a tener a mi perro, a mi gato... Si lo acepto, entro en un maremágnum emocional». En ese instante es cuando entra el desbordamiento. «Muchas emociones, estar muy mal muchos días, apatía, no tener ganas de salir... Todo va a ser normal y sano», asegura la experta.

El problema es que muchas veces nos sentimos incomprendidos y juzgados por la muerte de nuestra mascota. En este proceso, resulta esencial entender que es un duelo y que el apoyo incondicional es fundamental. No hay que correr para tener a nuestro siguiente mejor amigo en casa para que se nos pase el disgusto: solo conllevará que sintamos que es un reemplazo del anterior, y eso es imposible.

