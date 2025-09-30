Terra, una perra sociable y tranquila en los paseos que necesita un hogar

La Rioja / APA-Rioja Martes, 30 de septiembre 2025, 16:59 | Actualizado 17:57h. Comenta Compartir

Esta semana os presentamos a Terra, una podenca preciosa, de cuatro años de edad y tamaño mediano. Fue rescatada en el año 2022 en Alfaro, cuando vagaba sin chip y sin ningún responsable.

Es de tamaño mediano y al principio, un poco vergonzosa al principio, pero una vez confía empieza a mostrarse cariñosa. Es sociable, mimosa, se lleva bien con perros y pasea tranquila. En el campo se activa como buena podenca y está atenta a todos los detalles que la rodean.

Su madrina asegura que le encanta ir en coche y que los días que la lleva a casa se porta genial. Si quieres conocerla, acércate por la sede de la asociación, situada en la calle Doctores Castroviejo, 3, de Logroño, o llama al 679 06 46 46, donde te informaremos sin compromiso.

Buscan familia Diario LA RIOJA y APA Rioja colaboran para encontrar familia a algunos de los muchos perros y gatos que buscan un hogar. Cada martes, en la web, un nuevo amigo que necesita ser acogido. Si quieres adoptarlos (o precisas cualquier otra información) estos son los datos de contacto de la Asociación Protectora de Animales:

Teléfono: 679064646

Correo electrónico: info@aparioja.org

Web: www.aparioja.org

Dirección: Doctores Castroviejo nº3 de Logroño

En total, son varios los afortunados que ya cuentan con el calor de un hogar: los gatitos Asis, Nico, Ohana, Chispa, Pluto, Charlie, Thelma, Louise y Rambo, el gatito Ronnie, Kelsie, Lucas, Lilo, Batuta, Brave, Lia, Lidy, Senda, Canela, Coco el gato y Luna, Jara, Stitch y Donald.