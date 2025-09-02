Sora, una perra preciosa y cariñosa que necesita un hogar

La Rioja/APA-Rioja Martes, 2 de septiembre 2025, 13:45 Comenta Compartir

Esta semana os presentamos a Sora, una perra preciosa, de apenas dos años de edad. Apareció cerca del refugio hace apenas un mes: caminaba sin rumbo, con la mirada apagada y el cuerpo marcado por el abandono. Estaba delgada, con el pelaje sin brillo y con un aire de tristeza que conmovía a todo aquel que la viera.

Parecía que había pasado demasiado tiempo sola, buscando comida y cariño en un mundo que le había dado la espalda. Pero su historia empezó a cambiar en cuanto cruzó las puertas de la asociación. Con paciencia, buena alimentación y muchos mimos, fue recuperando fuerzas poco a poco y mostrando la verdadera perrita que llevaba dentro. Hoy, Sora tiene una dulzura inmensa y una ternura que se refleja en cada caricia que da.

Le encanta estar acompañada y recibir atención, pero todavía le sorprende un poco la rutina del collar y de la correa, porque nadie le enseñó a utilizarlos. Cada día da pequeños pasos que demuestran su gran capacidad de adaptación y sus ganas de aprender.

Ahora que ha dejado atrás el abandono y el hambre, Sora busca lo más importante: un hogar donde la quieran de verdad. Un lugar donde no tenga que sentir nunca más la soledad de la calle y donde pueda regalar todo el cariño que lleva dentro.

Si algo nos ha enseñado en este tiempo, es que tiene un corazón enorme y que está lista para entregarlo a esa familia especial que la mire con amor y le abra las puertas de su vida.

Buscan familia Diario LA RIOJA y APA Rioja colaboran para encontrar familia a algunos de los muchos perros y gatos que buscan un hogar. Cada martes, en la web, un nuevo amigo que necesita ser acogido. Si quieres adoptarlos (o precisas cualquier otra información) estos son los datos de contacto de la Asociación Protectora de Animales:

Teléfono: 679064646

Correo electrónico: info@aparioja.org

Web: www.aparioja.org

Dirección: Doctores Castroviejo nº3 de Logroño

Este año 2025 ya han sido adoptados 20 afortunados animales: el gatito Ronnie, Kelsie, Lucas, Lilo, Batuta, Brave, Sitch Lia, Lidy, Senda, Canela, Coco el gato y Luna, Jara, Stitch y Donald, Pluto, Charlie, Thelma, Louise y Rambo ya disfrutan del calor de un hogar.