LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
A la izquierda, Tatunim y Oreo y Freya, arriba. Debajo, Dalma y Roma. APA-Rioja

Buscan familia

Una segunda oportunidad para Tatunin, Oreo, Dalma, Freya y Roma

Diario LA RIOJA colabora con la Asociación Protectora de Animales: buscamos familia para los más de doscientos perros y gatos que tienen acogidos

La Rioja/APA-Rioja

Martes, 2 de diciembre 2025, 17:30

Comenta

La semana pasada, APA-Rioja, nos presentó a Morgan, el perro abandonado en un piso junto a cinco gatos (Tatunin, Oreo, Dalma, Freya y Roma, dos machos y tres hembras) que habían sido olvidados y sin ninguna opción de sobrevivir por sí mismos. La organización ha querido dedicar este espacio a ellos porque, a pesar de las duras condiciones en las que les dejaron, «han demostrado una enorme capacidad de resistencia y ganas de vivir», apunta APA-Rioja.

«Permanecieron encerrados durante días, en mala condiciones, dependiendo unos de otros para mantenerse con vida. Ahora, por fin a salvo, empiezan a recuperar fuerzas y a confiar de nuevo en las personas», explican sobre su evolución.

«El caso de estos cinco gatos nos recuerda que el abandono nunca es una opción y que la solidaridad y el cuidado pueden cambiar un destino que parecía ya escrito», reflexionan.

Ahora se encuentran en un lugar seguro, recuperándose, comiendo bien y recibiendo la atención veterinaria que necesitan. «Son gatos jóvenes que rondan entre el año y medio y los tres», informan sobre sus características y creen que «cuando llegue el momento, buscarán una familia que les dé el hogar estable y amoroso que nunca tuvieron». «Mientras, os seguiremos contando su evolución», señalan.

Buscan familia

  • Diario LA RIOJA y APA Rioja colaboran para encontrar familia a algunos de los muchos perros y gatos que buscan un hogar. Cada martes, en la web, un nuevo amigo que necesita ser acogido. Si quieres adoptarlos (o precisas cualquier otra información) estos son los datos de contacto de la Asociación Protectora de Animales:

  • Teléfono: 679064646

  • Correo electrónico: info@aparioja.org

  • Web: www.aparioja.org

  • Dirección: Doctores Castroviejo nº3 de Logroño

Livia y todos sus bebés han sido adoptados y ya son 35 los afortunados; Zafira y Sora; Bogota y Terra; Asis y todos sus crías han sido adoptadas, Akira (8 abril) , Nico, Ohana y Chispa también han conseguido familia; Pluto, Charlie, Thelma, Louise, y Rambo (publicado el 23/04/24) han sido adoptados estos últimos días; gatito Ronnie; Kelsie, Lucas; Lilo, Batuta, Brave, Sitch Lia, Lidy, Senda, Canela, Coco el gato y Luna; Jara, Stitch y Donald, disfrutan del calor de un hogar.

Akira, ha sido devuelta al refugio por adopción irresponsable.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida por realizar tratamientos y administrar sustancias sin titulación en su centro de estética de Logroño
  2. 2 Detenido por saltarse un control, conducir drogado, con la ITV caducada y una orden de búsqueda
  3. 3 Encuentra un bolso con 3.150 euros en Logroño y lo entrega a la Policía
  4. 4 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  5. 5 Estos son los días festivos en los que abrirán los comercios riojanos en 2026
  6. 6 El Gobierno de La Rioja aplicará ya en diciembre la subida salarial a sus empleados públicos
  7. 7

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  8. 8 Lubo Penev, ingresado de urgencia en una clínica oncológica
  9. 9

    El anacrónico, singular y único belén de Sorzano
  10. 10

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Bilbao con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Una segunda oportunidad para Tatunin, Oreo, Dalma, Freya y Roma

Una segunda oportunidad para Tatunin, Oreo, Dalma, Freya y Roma