Una segunda oportunidad para Tatunin, Oreo, Dalma, Freya y Roma

Buscan familiaUna segunda oportunidad para Tatunin, Oreo, Dalma, Freya y Roma
Diario LA RIOJA colabora con la Asociación Protectora de Animales: buscamos familia para los más de doscientos perros y gatos que tienen acogidos
La Rioja/APA-Rioja
Martes, 2 de diciembre 2025, 17:30
La semana pasada, APA-Rioja, nos presentó a Morgan, el perro abandonado en un piso junto a cinco gatos (Tatunin, Oreo, Dalma, Freya y Roma, dos machos y tres hembras) que habían sido olvidados y sin ninguna opción de sobrevivir por sí mismos. La organización ha querido dedicar este espacio a ellos porque, a pesar de las duras condiciones en las que les dejaron, «han demostrado una enorme capacidad de resistencia y ganas de vivir», apunta APA-Rioja.
«Permanecieron encerrados durante días, en mala condiciones, dependiendo unos de otros para mantenerse con vida. Ahora, por fin a salvo, empiezan a recuperar fuerzas y a confiar de nuevo en las personas», explican sobre su evolución.
«El caso de estos cinco gatos nos recuerda que el abandono nunca es una opción y que la solidaridad y el cuidado pueden cambiar un destino que parecía ya escrito», reflexionan.
Ahora se encuentran en un lugar seguro, recuperándose, comiendo bien y recibiendo la atención veterinaria que necesitan. «Son gatos jóvenes que rondan entre el año y medio y los tres», informan sobre sus características y creen que «cuando llegue el momento, buscarán una familia que les dé el hogar estable y amoroso que nunca tuvieron». «Mientras, os seguiremos contando su evolución», señalan.
Buscan familia
-
Diario LA RIOJA y APA Rioja colaboran para encontrar familia a algunos de los muchos perros y gatos que buscan un hogar. Cada martes, en la web, un nuevo amigo que necesita ser acogido. Si quieres adoptarlos (o precisas cualquier otra información) estos son los datos de contacto de la Asociación Protectora de Animales:
-
Teléfono: 679064646
-
Correo electrónico: info@aparioja.org
-
Web: www.aparioja.org
-
Dirección: Doctores Castroviejo nº3 de Logroño
Livia y todos sus bebés han sido adoptados y ya son 35 los afortunados; Zafira y Sora; Bogota y Terra; Asis y todos sus crías han sido adoptadas, Akira (8 abril) , Nico, Ohana y Chispa también han conseguido familia; Pluto, Charlie, Thelma, Louise, y Rambo (publicado el 23/04/24) han sido adoptados estos últimos días; gatito Ronnie; Kelsie, Lucas; Lilo, Batuta, Brave, Sitch Lia, Lidy, Senda, Canela, Coco el gato y Luna; Jara, Stitch y Donald, disfrutan del calor de un hogar.
Akira, ha sido devuelta al refugio por adopción irresponsable.