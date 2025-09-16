LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

APA-Rioja
Buscan familia

La perra Vega, rescatada en Haro, busca una segunda oportunidad

Diario LA RIOJA colabora con la Asociación Protectora de Animales: buscamos familia para los más de doscientos perros y gatos que tienen acogidos

La Rioja/APA-Rioja

Martes, 16 de septiembre 2025, 18:39

Desorientada y corriendo el riesgo de ser atropellada se encontraba la perrita Vega hace unos días en Haro. Una persona la vio y no dudó en pararse a ayudarla antes de que pudiera sucederle cualquier desgracia.

Vega tenía mucho miedo en un primer momento, pero rápidamente se dejó acariciar y buscó refugio en la persona que la rescató. Hoy es una perra tranquila, cariñosa y con una gran necesidad de afecto. Todo apunta a que recientemente ha tenido cachorros.

Pesa unos 12 kilos y busca una familia responsable que le ofrezca un hogar definitivo, cariño y cuidados. No tenía chip, a pesar de ser obligatorio en España desde hace más de 40 años. Una situaciónde la que APA Rioja se hace eco, porque sigue repitiéndose en La Rioja, y pide a la administración que se intensifiquen los controles para evitar abandonos e incrementar la protección de los animales. APA Rioja considera que la historia de Vega es un reflejo de la necesidad urgente de mayor concienciación y compromiso social frente al abandono animal.

Buscan familia

  • Diario LA RIOJA y APA Rioja colaboran para encontrar familia a algunos de los muchos perros y gatos que buscan un hogar. Cada martes, en la web, un nuevo amigo que necesita ser acogido. Si quieres adoptarlos (o precisas cualquier otra información) estos son los datos de contacto de la Asociación Protectora de Animales:

  • Teléfono: 679064646

  • Correo electrónico: info@aparioja.org

  • Web: www.aparioja.org

  • Dirección: Doctores Castroviejo nº3 de Logroño

