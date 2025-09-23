Nico quiere un hogar que le garantice seguridad
Diario LA RIOJA colabora con la Asociación Protectora de Animales: buscamos familia para los más de doscientos perros y gatos que tienen acogidos
La Rioja/APA-Rioja
Martes, 23 de septiembre 2025, 16:47
Nico es el perro de apenas dos años que presentamos esta semana y que fue abandonado en Villamediana de Iregua. Según pudo saber Apa, su propietario —un ciudadano de origen portugués— regresó a su país y decidió dejarlo a su suerte.
Cuando fue encontrado, Nico no tenía microchip, un elemento que, en caso de extravío, puede ser la única forma de identificar al perro y a su propietario, y de evitarle un destino incierto.
A pesar de todo, Nico sigue siendo un perro muy cariñoso y sociable, que solo necesita una familia responsable, capaz de darle la seguridad y el amor que merece.
Su historia es un recordatorio de que el abandono nunca es una opción y que el microchip es una obligación y un acto de responsabilidad.
Buscan familia
-
Diario LA RIOJA y APA Rioja colaboran para encontrar familia a algunos de los muchos perros y gatos que buscan un hogar. Cada martes, en la web, un nuevo amigo que necesita ser acogido. Si quieres adoptarlos (o precisas cualquier otra información) estos son los datos de contacto de la Asociación Protectora de Animales:
-
Teléfono: 679064646
-
Correo electrónico: info@aparioja.org
-
Web: www.aparioja.org
-
Dirección: Doctores Castroviejo nº3 de Logroño
Hasta ahora son 21 los afortunados que han encontrado un hogar: Pluto, Charlie, Thelma, Louise y Rambo han sido adoptados estos últimos días. Se suman a Ronnie, Kelsie, Lucas, Lilo, Batuta, Brave, Sitch Lia, Lidy, Senda, Canela, Coco, Luna, Jara, Stitch y Donald.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.