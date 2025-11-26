Morgan, recuperado de un abandono, necesita otro hogar

Buscan familiaMorgan, recuperado de un abandono, necesita otro hogar
Diario LA RIOJA colabora con la Asociación Protectora de Animales: buscamos familia para los más de doscientos perros y gatos que tienen acogidos
La Rioja/APA-Rioja
Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:33
Morgan es un precioso perro de nueve años que durante ocho disfrutó de la calidez de un hogar. Es un animal noble y tranquilo que un día fue abandonado. Lo dejaron solo en un piso, atrapado entre cuatro paredes junto a otros animales, y esperando que alguien volviera por él, pero nadie regresó.
Por suerte, su historia no terminó ahí. Gracias al aviso de personas que no miraron hacia otro lado, Morgan pudo ser rescatado a tiempo. Cuando por fin abrieron esa puerta, encontraron a un perro que, pese a todo lo vivido, seguía mostrando una dulzura infinita. No había rencor en él, solo ganas de recibir cariño y de empezar de nuevo.
Ahora, Morgan busca lo que siempre mereció: un hogar de verdad, uno donde nunca vuelvan a fallarle, donde sus últimos años estén llenos de paseos, caricias y la seguridad de que esta vez sí será para siempre.
Buscan familia
-
Diario LA RIOJA y APA Rioja colaboran para encontrar familia a algunos de los muchos perros y gatos que buscan un hogar. Cada martes, en la web, un nuevo amigo que necesita ser acogido. Si quieres adoptarlos (o precisas cualquier otra información) estos son los datos de contacto de la Asociación Protectora de Animales:
-
Teléfono: 679064646
-
Correo electrónico: info@aparioja.org
-
Web: www.aparioja.org
-
Dirección: Doctores Castroviejo nº3 de Logroño
Hasta ahora hay 35 adoptados: Livia y todos sus bebes, Zafira, Sora, Bogota, Terra, Asis y todos sus cachorros, Akira, Nico, Ohana, Spa, Pluto, Charlie, Thelma, Louise, Rambo, Ronnie, Kelsie, Lucas, Lilo, Batuta, Brave, Sitch, Lia, Lidy, Senda, Canela, Coco, Luna, Jara, Stich, y Donald, disfrutan del calor de un hogar.