Louise y Thelma, dos cachorras podencas que necesitan un hogar

Esta semana os presentamos a Thelma y Louise, dos cachorritas podencas que buscan una segunda oportunidad. Apenas tienen dos meses y medio, para ya han conocido lo peor del ser humano. Fueron rescatadas en Cenicero en un estado lamentable: desnutridas, débiles, llenas de pulgas y garrapatas, víctimas del abandono y de la indiferencia.

Su historia no es un caso aislado. Según APA-Rioja, es la consecuencia directa de la dejadez institucional tras la derogación de la Ley de Protección Animal, una decisión política que dejó a miles de animales en un limbo de desamparo. Desde entonces, los ayuntamientos carecen de obligaciones claras y el resultado lo vemos en la piel, los huesos y la mirada de cachorros como Thelma y Louise.

Buscan familia

Teléfono: 679064646

Correo electrónico: info@aparioja.org

Web: www.aparioja.org

Dirección: Doctores Castroviejo nº3 de Logroño

A su juicio, mientras la administración da la espalda, son las asociaciones protectoras y las personas voluntarias las que cargan con la responsabilidad y el dolor de rescatar, curar y buscar hogares a estos seres inocentes.

Thelma y Louise merecen una vida digna, amor y protección. Si quieres darles un hogar o colaborar en su recuperación, contáctanos.