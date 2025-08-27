LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Louise y Thelma, dos cachorras podencas que buscan una segunda oportunidad.
Louise y Thelma, dos cachorras podencas que buscan una segunda oportunidad. APA-Rioja
Louise y Thelma, dos cachorras podencas que necesitan un hogar

Diario LA RIOJA colabora con la Asociación Protectora de Animales: buscamos familia para los más de doscientos perros y gatos que tienen acogidos

La Rioja/APA-Rioja

Miércoles, 27 de agosto 2025, 10:13

Esta semana os presentamos a Thelma y Louise, dos cachorritas podencas que buscan una segunda oportunidad. Apenas tienen dos meses y medio, para ya han conocido lo peor del ser humano. Fueron rescatadas en Cenicero en un estado lamentable: desnutridas, débiles, llenas de pulgas y garrapatas, víctimas del abandono y de la indiferencia.

Su historia no es un caso aislado. Según APA-Rioja, es la consecuencia directa de la dejadez institucional tras la derogación de la Ley de Protección Animal, una decisión política que dejó a miles de animales en un limbo de desamparo. Desde entonces, los ayuntamientos carecen de obligaciones claras y el resultado lo vemos en la piel, los huesos y la mirada de cachorros como Thelma y Louise.

Buscan familia

  • Diario LA RIOJA y APA Rioja colaboran para encontrar familia a algunos de los muchos perros y gatos que buscan un hogar. Cada martes, en la web, un nuevo amigo que necesita ser acogido. Si quieres adoptarlos (o precisas cualquier otra información) estos son los datos de contacto de la Asociación Protectora de Animales:

  • Teléfono: 679064646

  • Correo electrónico: info@aparioja.org

  • Web: www.aparioja.org

  • Dirección: Doctores Castroviejo nº3 de Logroño

A su juicio, mientras la administración da la espalda, son las asociaciones protectoras y las personas voluntarias las que cargan con la responsabilidad y el dolor de rescatar, curar y buscar hogares a estos seres inocentes.

Thelma y Louise merecen una vida digna, amor y protección. Si quieres darles un hogar o colaborar en su recuperación, contáctanos.

