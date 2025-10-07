Livia y sus seis cachorros necesitan un hogar
Diario LA RIOJA colabora con la Asociación Protectora de Animales: buscamos familia para los más de doscientos perros y gatos que tienen acogidos
La Rioja/APA-Rioja
Martes, 7 de octubre 2025, 17:02
Esta semana os presentamos a Livia y sus seis cachorros: una historia de abandono y supervivencia. La perra, que vagaba a su suerte, sin chip, parió seis cachorros dentro de una madriguera que adoptó como refugio para tratar de sobrevivir entre el miedo, el frío y la indiferencia de quienes un día debieron de cuidar de ella.
Sienna, Tiana, Zafira, Ronnie y Nicky (de color negro) y Lucas (canela) fueron rescatados antes que su madre, porque al estar asustada y desconfiada no se dejaba coger con facilidad. Durante dos días permaneció vigilante, observando desde la distancia, hasta que al final pudo ser atrapada con paciencia y cariño. Solo entonces pudo volver a reunirse con sus crías, ya a salvo.
1 /
Hoy todos ellos tienen una nueva oportunidad gracias a quienes no miraron hacia otro lado. Su historia, como apuntan desde la protectora, nos recuerda que el cruel acto abandonar podría evitarse con conciencia, compromiso y un mayor control.
Livia y sus pequeños, de apenas dos meses de edad, necesitan un hogar responsable. ¿Te animas a conocerlos y adoptarlos?
Buscan familia
-
Diario LA RIOJA y APA Rioja colaboran para encontrar familia a algunos de los muchos perros y gatos que buscan un hogar. Cada martes, en la web, un nuevo amigo que necesita ser acogido. Si quieres adoptarlos (o precisas cualquier otra información) estos son los datos de contacto de la Asociación Protectora de Animales:
-
Teléfono: 679064646
-
Correo electrónico: info@aparioja.org
-
Web: www.aparioja.org
-
Dirección: Doctores Castroviejo nº3 de Logroño
En total, hay 30 afortunados que ya disfrutan del calor de un hogar: Asis y todos sus bebés han sido adoptados, al igual que Akira, Nico, Ohana y Chispa, Pluto, Charlie, Thelma, Louise, y Rambo, el gatito Ronnie, Kelsie, Lucas, Lilo, Batuta, Brave, Sitch Lia, Lidy, Senda, Canela, Coco el gato y Luna, Jara, Stitch y Donald, disfrutan del calor de un hogar.