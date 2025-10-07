LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Livia (arriba a la izquierda), junto Lucas y Sienna, dos de sus cachorros. APA-Rioja
Livia y sus seis cachorros necesitan un hogar

La Rioja/APA-Rioja

Martes, 7 de octubre 2025, 17:02

Esta semana os presentamos a Livia y sus seis cachorros: una historia de abandono y supervivencia. La perra, que vagaba a su suerte, sin chip, parió seis cachorros dentro de una madriguera que adoptó como refugio para tratar de sobrevivir entre el miedo, el frío y la indiferencia de quienes un día debieron de cuidar de ella.

Sienna, Tiana, Zafira, Ronnie y Nicky (de color negro) y Lucas (canela) fueron rescatados antes que su madre, porque al estar asustada y desconfiada no se dejaba coger con facilidad. Durante dos días permaneció vigilante, observando desde la distancia, hasta que al final pudo ser atrapada con paciencia y cariño. Solo entonces pudo volver a reunirse con sus crías, ya a salvo.

Hoy todos ellos tienen una nueva oportunidad gracias a quienes no miraron hacia otro lado. Su historia, como apuntan desde la protectora, nos recuerda que el cruel acto abandonar podría evitarse con conciencia, compromiso y un mayor control.

Livia y sus pequeños, de apenas dos meses de edad, necesitan un hogar responsable. ¿Te animas a conocerlos y adoptarlos?

  • Diario LA RIOJA y APA Rioja colaboran para encontrar familia a algunos de los muchos perros y gatos que buscan un hogar. Cada martes, en la web, un nuevo amigo que necesita ser acogido. Si quieres adoptarlos (o precisas cualquier otra información) estos son los datos de contacto de la Asociación Protectora de Animales:

  • Teléfono: 679064646

  • Correo electrónico: info@aparioja.org

  • Web: www.aparioja.org

  • Dirección: Doctores Castroviejo nº3 de Logroño

En total, hay 30 afortunados que ya disfrutan del calor de un hogar: Asis y todos sus bebés han sido adoptados, al igual que Akira, Nico, Ohana y Chispa, Pluto, Charlie, Thelma, Louise, y Rambo, el gatito Ronnie, Kelsie, Lucas, Lilo, Batuta, Brave, Sitch Lia, Lidy, Senda, Canela, Coco el gato y Luna, Jara, Stitch y Donald, disfrutan del calor de un hogar.

