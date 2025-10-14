Estrella, una perrita alegre y curiosa de ocho meses, ideal para una familia

Buscan familiaEstrella, una perrita alegre y curiosa de ocho meses, ideal para una familia
Diario LA RIOJA colabora con la Asociación Protectora de Animales: buscamos familia para los más de doscientos perros y gatos que tienen acogidos
La Rioja/APA-Rioja
Martes, 14 de octubre 2025, 17:19
Estrella ya sabe lo que es el abandono a sus ocho meses. La encontraron en Nájera, atada a un poste. A pesar de ese triste comienzo, no ha perdido su brillo: es una perrita alegre, curiosa, y tremendamente cariñosa.
Desde el primer momento, ha mostrado su lado más dulce. Le encanta jugar, recibir mimos y compartir tiempo con las personas. Es ideal para una familia con niños o para quienes disfruten de la compañía constante de un animal lleno de vida y amor. Además, se lleva de maravilla con otros perros y gatos.
Ahora, Estrella busca lo que nunca debió perder: un hogar para siempre, una familia que la cuide, la respete y le devuelva toda la confianza que ella, sin dudar, sigue ofreciendo.
Estrella merece una nueva oportunidad. Si la adoptas, no solo estarás salvando una vida, también estarás ganando un amor incondicional.
Buscan familia
-
Diario LA RIOJA y APA Rioja colaboran para encontrar familia a algunos de los muchos perros y gatos que buscan un hogar. Cada martes, en la web, un nuevo amigo que necesita ser acogido. Si quieres adoptarlos (o precisas cualquier otra información) estos son los datos de contacto de la Asociación Protectora de Animales:
-
Teléfono: 679064646
-
Correo electrónico: info@aparioja.org
-
Web: www.aparioja.org
-
Dirección: Doctores Castroviejo nº3 de Logroño
Hasta ahora en 2025 hay treinta afortunados que han encontrado familia. Asis y sus cachorros, Nico, Ohana, Chispa, Pluto, Charlie, Thelma, Louise, Rambo, Ronnie, Kelsie, Lucas, Lilo, Batuta, Brave, Sitch Lia, Lidy, Senda, Canela, Coco, Luna, Jara, Stitch y Donald disfrutan del calor de un hogar.