Charlie y Pluto, dos cachorritos que quieren un hogar

La Rioja/APA-Rioja Martes, 12 de agosto 2025, 16:52 | Actualizado 17:05h.

Esta semana os presentamos a dos cachorritos rescatados hace tan solo unos días.

Charlie tiene aproximadamente tres meses de edad. Fue un 'regalo' a una persona que no lo podía cuidar y finalmente cedido a la protectora.

A su corta edad, está en el refugio en tratamiento por una dermatopatia, de la que está recuperándose.

Por su parte, Pluto cuenta también tiene aproximadamente tres meses. Es un cachorrito aparecido en la zona de Agoncillo, en la ribera del río. Tiene la suerte de encontrarse en una casita de acogida, donde espera que llegue una familia adoptante.

Ya están preparados para empezar a escribir su historia, ¿te animas a acompañarles?

Las adopciones deber ser responsables, adoptar un animal deber ser una decisión pensada, meditada y sobre todo consensuada por todos los miembros de una familia. Si estáis dispuestos a que formen parte de vuestra familia, ponte en contacto con nosotros y te decimos como hacerlo.

Buscan familia Diario LA RIOJA y APA Rioja colaboran para encontrar familia a algunos de los muchos perros y gatos que buscan un hogar. Cada martes, en la web, un nuevo amigo que necesita ser acogido. Si quieres adoptarlos (o precisas cualquier otra información) estos son los datos de contacto de la Asociación Protectora de Animales:

Teléfono: 679064646

Correo electrónico: info@aparioja.org

Web: www.aparioja.org

Dirección: Doctores Castroviejo nº3 de Logroño