Amor, una gata que se recupera de sus heridas y necesita un hogar

Buscan familiaAmor, una gata que se recupera de sus heridas y necesita un hogar
Diario LA RIOJA colabora con la Asociación Protectora de Animales: buscamos familia para los más de doscientos perros y gatos que tienen acogidos
La Rioja/APA-Rioja
Martes, 19 de agosto 2025, 17:01
Hace apenas una semana fue rescatada la gata Amor, una joven y pequeña luchadora que llegó con una severa fractura en el fémur de su pata trasera derecha. Pocos días después se le practicó una cirugía para reparar las fracturas. Ahora se recupera en una casa de acogida, donde ha demostrado ser cariñosa sociable y tener alta capacidad de adaptación pero, ahora, necesita un hogar para siempre.
Apa-Rioja quiere aprovechar este caso para «denunciar el incumplimiento de la ley de protección animal por parte de la mayoría de los ayuntamientos de La Rioja que aún no gestionan las colonias felinas como establece la normativa, incumpliendo su obligación de hacerlo».
Historias como la de esta gata son «el reflejo de la necesidad urgente de responsabilidad y compromiso por parte de las autoridades locales».
Si quieres darle una oportunidad a esta guerrera, y ayudar a que más gatos como ella tengan una segunda oportunidad, contacta con Apa para su adopción responsable.
Esta semana hay buenas noticias, el gato Ronnie ha conseguido familia y se suma a los afortunados Kelsie, Lucas, Lilo, Batuta, Brave, Sitch Lia, Lidy, Senda, Canela, Coco, Luna, Jara, Stitch y Donald que disfrutan del calor de un hogar.
