Álex, un gato negro divertido

Álex es un gatito de 2 años que lleva en Animales Rioja desde que era un bebé. Arrojaron a sus dos hermanos y a él desde un coche a un parque, y mientras los otros ya han sido adoptados, Álex todavía espera a una familia que lo quiera. «Al ser un gatito completamente negro sus posibilidades de ser adoptado se reducen muchísimo. Continúa siendo un estigma social de los gatos negros, a la gente no les parecen bonitos y son los que más vemos en refugios, ya que se suelen adoptar más gatos blancos, tricolores o marroncitos», explican desde Animales Rioja.

Pero a Álex, aunque es un poco receloso, le encanta jugar. «En la adaptación será clave que la familia adoptante le acostumbre a su presencia con juegos. No le gustan demasiado las caricias, pero sí estar cerca del humano para ver qué hace y cotillear. Entendemos que se prefieran los gatos cariñosos, pero hay muchos de ellos que, por desconocimiento o miedo al humano, no entienden bien las caricias», exponen desde Animales Rioja.

Álex puede convivir con otros gatos y con niños. «Es un gato muy divertido, que se pone en posturas y hace cosas muy graciosas. Tiene que salir del refugio porque esto es todo lo que ha conocido: un voluntario que lava la gatera, juega con él unos minutos al día y hace algún intento de caricia», advierte Animales Rioja.

Si quieres adoptar y darle una oportunidad a Álex, ponte en contacto con Animales Rioja.

Buscan familia Diario LA RIOJA y Animales Rioja colaboran para encontrar familia a algunos de los muchos perros y gatos que buscan un hogar. Si quieres adoptarlos (o precisas cualquier otra información) estos son los datos de contacto de Animales Rioja:

Teléfono: 665618628

Correo electrónico: aradopciones@gmail.com

Web: www.animalesrioja.es