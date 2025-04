Bares de La Rioja con 'Soletes' que admiten perros

Diego Marín A. Logroño Lunes, 21 de abril 2025, 08:23 Comenta Compartir

La Guía Repsol ha destacado a cinco bares de La Rioja que, además de contar con la distinción Solete, son 'amigos' de los animales. «Los Soletes son sitios a los que tenemos mucho cariño, que están atentos a las tendencias y a las demandas sociales. Y habíamos detectado un interés creciente de los usuarios por descubrir dónde puedes ir con tu mascota. Yo misma tengo un perro, Bowie, y me hace feliz poder incorporarlo a las salidas familiares», ha explicado María Ritter, directora de Guía Repsol. De entre los 270 establecimientos hosteleros destacados en toda España por su gastronomía y que permiten la entrada de mascotas, cinco son de La Rioja: Toten, Lasoga, Días de Norte y La Anjana en Logroño y La Huella en Arnedillo.

La Rioja se rige por la legislación nacional, en concreto por el real decreto que regula la higiene de la producción y comercialización de los productos alimenticios en establecimientos de comercio al por menor, y que regula el acceso de animales de compañía a los establecimientos hosteleros. Como es lógico, no se permite el acceso de las mascotas a la cocina y el almacén, y estas deberán estar sujetas. No obstante, los responsables de los establecimientos pueden prohibir el acceso de animales, excepto a los perros de asistencia, informando expresamente con un cartel a la entrada.

No es el caso de La Anjana, situada en la zona de La Laurel. «Creemos que las mascotas son parte de la familia y siempre son bienvenidas, disfrutamos mucho con ellas. La mayoría (más del 95%) son muy educadas y no dan guerra, aunque algunas tienen que mejorar», explica el propietario de La Anjana, Óscar Bacaicoa. «Nosotros queremos que vengan todos. Yo he tenido perro y ha sido tan maravilloso que no puedo dejarlos fuera», advierte el dueño del bar.

Óscar Bacaicoa reconoce que les llaman bastante, sobre todo gente de fuera que va a visitar la ciudad, para asegurarse de que pueden entrar con sus mascotas. La mayoría, perros. «Gatos hemos tenido alguno, pero en transportín», señala Bacaicoa. «Lo que recomendamos es no acudir a La Laurel con las mascotas en los momentos más álgidos porque con tanta gente y ruido pueden sufrir», aconseja Bacaicoa.

Otra de las condiciones de la normativa es que los animales no entren en contacto con el equipo y útiles del local, así como con las superficies de las mesas y de la barra. «En ese sentido no tenemos problema porque nuestras mesas son altas y los perros no llegan. Y si nos piden agua para ellos, la damos, pero preferimos que los propietarios traigan sus propios cuencos», advierte el responsable de La Anjana.

Dos clientes del bar Días de Norte de Logroño con sus perros. Cristina Pamplona

Galletas y cuencos de agua

Cristina Pamplona, de la cafetería Días de Norte, informa de que dispone de galletas y cuencos de agua para perros, más importante en verano. «Nosotros tenemos dos perros, un border collie y un bichón maltés, y cuando viajamos nos resulta complicado entrar a los establecimientos con ellos, así que cuando abrimos el bar quisimos permitir su entrada», explica Cristina Pamplona. «Lo que no permitimos es que estén al nivel de las mesas o en las sillas, deben estar en el suelo», especifica la responsable de Días de Norte.

Ser 'amigos' de las mascotas les ha procurado nueva clientela y la fidelización de la misma en el bar. «Hay gente que empezó a venir sin su perro y cuando se enteró de que podía entrar con él comenzó a venir con el animal», cuenta Pamplona. Es más, delante se encuentra el hotel Isasa, que también permite alojarse con mascotas. «Muchos días servimos sus desayunos y vienen clientes con sus mascotas», afirma.