Aparioja organiza la Carrera contra el Abandono este domingo La salida tendrá lugar a las 11.00 horas desde el Parque Picos de Urbión, en Logroño

Aparioja ha organizado la Carrera contra el Abandono, que se celebra este domingo y saldrá a las 11.00 h oras desde el Parque Picos de Urbión, de Logroño.

Se trata de un «evento deportivo y solidario abierto a todos», indica la organización, que puntualiza que se puede participar, corriendo o andando. Además, «tu perro puede acompañarte».

«Son kilómetros que dejan huella. Con tu participación, ayudas directamente al cuidado de los animales abandonados, maltratados o ignorados que tanto nos necesitan», animan desde la entidad.

Habrá trofeo para los ganadores y las modalidades son una carrera 5 kilómetros, otra de 9 y una marcha de 5.

Las inscripción asciende a 11 euros e incluye bolsa de corredor con camiseta. Los interesados pueden apuntarse en la sede de Aparioja en la calle Doctores Castroviejo, 3 bajo, Logroño, y online, en el apartado Evento | Aparioja Carrera Contra el Abandono 2025 | Running/Atletismo, y antes de la prueba en el stand habilitado.

La recogida del dorsal y de la bolsa puede hacerse este viernes y el sábado en la sede de Aparioja y el mismo domingo desde las 09.30 horas en el parque.

