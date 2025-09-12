LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Aparioja organiza la Carrera contra el Abandono este domingo

La salida tendrá lugar a las 11.00 horas desde el Parque Picos de Urbión, en Logroño

La Rioja

Logroño

Viernes, 12 de septiembre 2025, 16:49

Aparioja ha organizado la Carrera contra el Abandono, que se celebra este domingo y saldrá a las 11.00 h oras desde el Parque Picos de Urbión, de Logroño.

Se trata de un «evento deportivo y solidario abierto a todos», indica la organización, que puntualiza que se puede participar, corriendo o andando. Además, «tu perro puede acompañarte».

«Son kilómetros que dejan huella. Con tu participación, ayudas directamente al cuidado de los animales abandonados, maltratados o ignorados que tanto nos necesitan», animan desde la entidad.

Habrá trofeo para los ganadores y las modalidades son una carrera 5 kilómetros, otra de 9 y una marcha de 5.

Las inscripción asciende a 11 euros e incluye bolsa de corredor con camiseta. Los interesados pueden apuntarse en la sede de Aparioja en la calle Doctores Castroviejo, 3 bajo, Logroño, y online, en el apartado Evento | Aparioja Carrera Contra el Abandono 2025 | Running/Atletismo, y antes de la prueba en el stand habilitado.

La recogida del dorsal y de la bolsa puede hacerse este viernes y el sábado en la sede de Aparioja y el mismo domingo desde las 09.30 horas en el parque.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ni una vida más en Alloz
  2. 2

    El Ayuntamiento de Logroño plantea un nuevo parking subterráneo en el parque de Cascajos
  3. 3 Estos son los 764 viticultores que recibirán ayudas para compensar las pérdidas
  4. 4 Un incendio agrario afecta a una finca en Alfaro
  5. 5 La Reina inaugura el curso escolar en Rincón de Soto
  6. 6 Identificado un conductor que hizo un peligroso adelantamiento en la N%u2011232 y fue publicado en TikTok
  7. 7

    El tratamiento para crecer de un menor enfrenta a su familia con Salud en los tribunales
  8. 8 Una furgoneta atropella a dos personas en General Urrutia
  9. 9

    De Zarzuela a las aulas riojanas
  10. 10 ANPE avisa de que quedan 50 plazas de profesores sin cubrir en La Rioja con el curso ya empezado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Aparioja organiza la Carrera contra el Abandono este domingo

Aparioja organiza la Carrera contra el Abandono este domingo