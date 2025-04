En busca de una nueva vida para Thais y Balto

Thais y Balto son dos cachorros de border collie que fueron hallados el pasado 23 de enero en el camino de La Magdalena de Logroño. ... Dos ciclistas los encontraron abandonados y los condujeron al aledaño centro de educación canina Perrygatos, cuya responsable, Rosa Roldán, dio parte a la Policía Local. «Estaban helados porque había llovido. Eran preciosos. Y con Rosa logramos que entraran en calor», recuerda nuestro compañero de Diario LA RIOJA, Martín Schmitt, junto a Juanjo Acobi, los dos ciclistas que rescataron a los perros.

Había un motivo por el cual Thais y Balto pudieron ser abandonados, y es que padecen un defecto visual. No es una ceguera, pero sí parece que tienen algún tipo de discapacidad visual. Otros sentidos, como el olfato y la vista, les funcionan perfectamente. «Cuando fuimos a por ellos al Centro Municipal de Acogida de Animales detectamos que tenían algún tipo de defecto visual y les hicimos pruebas. Hay un problema genético muy propio de los border collie [hipoplasia coroidal], pero han dado negativo. Por lo demás son cachorros normales, analíticamente están bien, así que puede que sean descartes de un criador porque son auténticos de raza y solo aparecieron los dos», explica Beatriz Martínez, presidenta de la asociación protectora Animales Rioja, que ofrece a estos perros en adopción.

«Puede que sean descartes de un criador porque son auténticos de raza y solo aparecieron dos»

El border collie es una raza que se ha puesto muy de moda en una de esas oleadas que, como la de los pastores belga y más recientemente los teckel, provocan una especial proliferación de este tipo de perros. «No es muy normal que aparezcan perros de raza así. Ahora, con la ley de bienestar animal, se supone que solo se pueden comprar animales a criadores y estos no generan estos defectos, pero continúa habiendo criadores ilegales...», critica Beatriz Martínez. El defecto visual parece genético e irreversible pero la presidenta de Animales Rioja confía en que se puede ayudar al perro a exprimir toda la capacidad visual que tengan los animales.

«El adoptante debe ser consciente de la energía que tienen y el ejercicio que necesitan»

Ampliar Beatriz y Pilar, de Animales Rioja, posan con Thais y Balto. Justo Rodríguez

«Una mascota con este tipo de defecto es igual que cualquier otra normal. Nosotros decimos que tienen 'superpoderes' porque, con un sentido menos, son capaces de adaptarse al mundo en el que vivimos, y lo consiguen perfectamente, mientras que a nosotros, los humanos, nos puede costar años», describe Martínez. Lo que sí hay que tener en cuenta es que los border collie son perros muy activos, incansables, y si son cachorros, más llenos de energía aún. «El adoptante debe ser consciente de la energía que tienen y el ejercicio que necesitan porque son perros muy listos a los que hay que prestar atención. No son de salir a pasear 5 minutos, que no lo debería ser ninguno, pero estos menos, porque todo lo que no se desfogue en la calle lo hará en casa», advierte Martínez. Por otra parte, parecen hermanos, por lo que, aunque lo ideal es que fueran adoptados por la misma persona para no separarlos, también es posible hacerlo individualmente.

«Lo recomendable sería que el adoptante ya tuviera otro perro para que este fuera la referencia»

Los detalles Perros Thais y Balto, dos cachorros de border collie de 5 meses de edad.

Característica sufren una discapacidad visual pero noson ciegos.

Cómo adoptarlos contactar con Animales Rioja a través de la web Animalesrioja.es, el teléfono 665618628 o el mail aradopciones@gmail.com

«Lo que sería recomendable es que el adoptante ya tuviera otro perro para que este fuera la referencia. Los animales se ayudan muchísimo. Eso sería muy favorable para ellos, no tanto ser adoptados juntos pues, al fin y al cabo, casi todas las camadas se separan», advierte Martínez. Thais y Balto fueron ya tienen cinco meses. Son animales muy cariñosos, llenos de vida y con ganas de jugar. Ahora solo necesitan una nueva oportunidad.