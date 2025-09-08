¿Hay 10.000 gatos más en La Rioja?

El número de gatos en La Rioja ha crecido de forma sobresaliente en los últimos diez años. Según el Registro de Identificación de Animales de Compañía ... (RIAC), de los 1.849 felinos que había en nuestra región en 2015 hemos pasado a 11.638, es decir, 9.789 animales más en una década, lo que supone un aumento del 529%, muy superior al de perros, que con 60.501 se han incrementado en un 135% en una década, y al de hurones, que con 662 suponen un 108%.

En realidad, la cifra es engañosa. No hay casi 10.000 nuevos gatos en La Rioja sino que en los últimos años se han registrado muchos felinos que no contaban con microchip. Solo en lo que llevamos de año se han identificado 1.859 gatos en nuestra comunidad, más que en todo el 2024 (1.733). Como en La Rioja no es obligatorio vacunar a los gatos, aunque sí identificarlos con microchip, como a los perros y a los hurones, muchos propietarios que no los sacaban de casa no los registraban. Y también cabe destacar el trabajo de las asociaciones protectoras tanto en la gestión de las colonias felinas como en promover las adopciones. En los últimos años se han creado numerosas entidades que trabajan específicamente en localidades, como Villamichinos en Villamediana, La Cigüeña en Lardero, Maullidos Solidarios en Nájera y FuchuMichis en Fuenmayor.

«Solo este año llevamos 70 gatos registrados en colonias felinas que están a nombre del Ayuntamiento de Logroño», apunta Victoria León, presidenta de la asociación Colonias Felinas. «Lo que han subido son las adopciones y que los veterinarios hemos hecho nuestro trabajo de poner los microchips», advierte Victoria León. Para ella, veterinaria de profesión, también ha habido un cambio de modo de vida en la sociedad. «Adoptan a un gato porque es menos atadura y es más cómodo de cuidar. Es la era de los gatos, hay un 'boom'. Hay más juguetes, areneros, alimentación... El propietario es más pijo que el de perro» explica Victoria León.

Para el veterinario Carlos Bustillo, el RIAC no es una fuente fiable para conocer la evolución de la tenencia de felinos en La Rioja. «Muchos gatos estaban sin identificar y, de hecho, muchos felinos adultos continúan sin estarlo. Los que se han ido identificando estos años han sido por las adopciones, que son el 95% de los que pasan por nuestra clínica», expone Bustillo.

Ampliar Un gato en el Centro Municipal de Acogida de Animales de Logroño. Irene Jadraque/Sadé Visual

«Una garantía»

Por tanto, parece obvio que no ha aumentado tanto la presencia de gatos en La Rioja sino que ha crecido ostensiblemente su registro. «La gente, hasta ahora, no estaba concienciada de que era obligatoria la identificación y se ha hecho muy buen trabajo por parte de los veterinarios en intensificar el registro, para evitar que se pierdan y que haya descontrol», opina el veterinario Joaquín Laliena. Y pone un ejemplo. La propietaria de dos gatos en una casa de campo de Albelda de Iregua perdió a uno de ellos, que apareció en Logroño, alguien lo recogió, en una clínica le leyeron el microchip y se pusieron en contacto con ella para entregárselo.

«Debemos ser conscientes. Si se pierde un gato sin identificar ya no lo encuentras. La identificación no es nada malo, no tiene efectos secundarios, al contrario, es un salvavidas para el animal», advierte Laliena. «Hay que explicar por qué es importante el microchip y la gente está siendo permeable. Además, si microchipas a un animal y lo abandonan, al dueño le va a caer un multón, por lo que es una garantía», señala Laliena.