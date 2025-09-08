LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Una veintena de gatos de una colonia felina se alimentan en sus cuencos. L.R.

¿Hay 10.000 gatos más en La Rioja?

El número de felinos se ha disparado en la última década pero el dato es engañoso y se explica por las adopciones y la gestión de las colonias

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Lunes, 8 de septiembre 2025, 08:01

El número de gatos en La Rioja ha crecido de forma sobresaliente en los últimos diez años. Según el Registro de Identificación de Animales de Compañía ... (RIAC), de los 1.849 felinos que había en nuestra región en 2015 hemos pasado a 11.638, es decir, 9.789 animales más en una década, lo que supone un aumento del 529%, muy superior al de perros, que con 60.501 se han incrementado en un 135% en una década, y al de hurones, que con 662 suponen un 108%.

