Sonia Tercero
Nuevos rendimientos

Los viticultores de Rioja Alta y Alavesa podrán alegar desde el 25 de agosto al 16 de septiembre

La medida está abierta para los agricultores que consideren que tienen más producción de la amparada en su municipio

Víctor Soto

Víctor Soto

Logroño

Miércoles, 20 de agosto 2025, 09:30

Los viticultores de Rioja Alta y Rioja Alavesa que consideren que la producción de sus parcelas es mayor a la que el Consejo Regulador ampara para su municipio ya sabe cuándo van a poder alegar. La institución ha rectificado este miércoles las fechas, que finalmente serán del 25 de agosto al 16 de septiembre. A través de la web produccion.riojawine podrán presentar su reclamación, siempre que esta se produzca quince días antes de la vendimia de la parcela.

Al igual que en el proceso abierto en Rioja Oriental cuando se dieron a conocer los recortes de la uva tinta amparada, el Consejo tiene un plazo de quince días para analizar la parcela y responder.

Como recuerda la institución «los servicios técnicos del Consejo Regulador atenderán la solicitud, sin perjuicio de que también pueda llevarse a cabo revisión del resto de parcelas inscritas en la cartilla del solicitante, cada una de las cuales está individualmente sujeta al cumplimiento de la normativa establecida para esta campaña. En caso de silencio administrativo en el plazo de 15 días desde que se formalice la solicitud, se interpretará como positivo para el solicitante».

