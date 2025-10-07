Roda lanza la cuarta añada de su blanco de guarda La bodega de Haro elabora casi 20.000 botellas de este gran vino con un precio de 75 euros

El proyecto de Bodegas RODA de elaborar un gran vino blanco de guarda se consolida con la cuarta añada de RODA I Blanco. El camino de la elaboración de grandes blancos de guarda se inició hace más de 10 años y dio sus primeros frutos con la añada 2019. Ahora, con la añada 2022, la bodega riojana perfecciona la personalidad que marcará el estilo de este vino blanco elaborado, principalmente, a partir de una selección de vides viejas de viura, con el objetivo de prolongar su vida en botella.

RODA I Blanco 2022 es un vino de color ambarino brillante, expresivo en nariz, con aromas a fruta madura, membrillo y pomelo, y notas minerales que aluden a los suelos de caliza donde se alimentan las viñas de las que procede. En boca presenta gran volumen, que se equilibra con una marcada frescura, donde la madera apenas está presente. Un vino con tensión y persistencia, perfecto para dar la bienvenida a este otoño o a los venideros, gracias a su buena evolución en botella.

En esta cuarta añada, además, se ha alcanzado, tras un aumento progresivo durante estos años, el volumen deseado de producción, en torno a las 20.000 botellas. Una cifra limitada por la propia naturaleza de los viñedos de los que se obtiene, pero que permite a la bodega una mayor disponibilidad de este gran blanco de guarda, sin renunciar a la calidad (PVP: 75 euros).