El Rayo Olarra 2022, primera marca con el sello 'vino de Logroño' El vino de la bodega logroñesa es el primero que se traza como elaborado con uvas y en una bodega de la capital riojana

Bodegas Olarra presenta El Rayo Olarra 2022, el primer vino con el sello 'Vino de Logroño'. La DOCa Rioja creó en 2017 la categoría 'Vino de Pueblo— y el sello exige que toda la uva proceda del término municipal y que su elaboración, crianza y embotellado se realicen en una bodega del municipio. El Rayo Olarra nació hace cuatro años con una ﬁlosofía clara y poco habitual: reﬂejar lo que ha vivido el viñedo en cada ciclo para que la naturaleza marque el carácter de cada cosecha.

