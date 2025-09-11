LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El Rayo Olarra 2022, primera marca con el sello 'vino de Logroño'

El vino de la bodega logroñesa es el primero que se traza como elaborado con uvas y en una bodega de la capital riojana

La Rioja

Jueves, 11 de septiembre 2025, 10:38

Bodegas Olarra presenta El Rayo Olarra 2022, el primer vino con el sello 'Vino de Logroño'. La DOCa Rioja creó en 2017 la categoría 'Vino de Pueblo— y el sello exige que toda la uva proceda del término municipal y que su elaboración, crianza y embotellado se realicen en una bodega del municipio. El Rayo Olarra nació hace cuatro años con una ﬁlosofía clara y poco habitual: reﬂejar lo que ha vivido el viñedo en cada ciclo para que la naturaleza marque el carácter de cada cosecha.

