El Rayo Olarra 2022, primera marca con el sello 'vino de Logroño'
El vino de la bodega logroñesa es el primero que se traza como elaborado con uvas y en una bodega de la capital riojana
La Rioja
Jueves, 11 de septiembre 2025, 10:38
Bodegas Olarra presenta El Rayo Olarra 2022, el primer vino con el sello 'Vino de Logroño'. La DOCa Rioja creó en 2017 la categoría 'Vino de Pueblo— y el sello exige que toda la uva proceda del término municipal y que su elaboración, crianza y embotellado se realicen en una bodega del municipio. El Rayo Olarra nació hace cuatro años con una ﬁlosofía clara y poco habitual: reﬂejar lo que ha vivido el viñedo en cada ciclo para que la naturaleza marque el carácter de cada cosecha.
