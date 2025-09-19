Porsche elige Marqués del Atrio para la presentación de su nueva gama

La Rioja Viernes, 19 de septiembre 2025, 08:07 Comenta Compartir

La bodega Marqués del Atrio, ubicada en Mendavia, ha acogiado la presentación de la gama Porsche 2025. La elección de este enclave no ha sido casual: la bodega comparte con Porsche valores fundamentales como la excelencia, la innovación y la búsqueda constante de la calidad, convirtiéndose en el escenario perfecto para dar a conocer estos exclusivos modelos. asegura la compañía. Personalidades de la región, representantes institucionales y directivos de ambas marcas han disfrutado de una experiencia única en Bodegas Marqués del Atrio.