Pico Palomares y Cabezaparda, nuevos apuestas de Viña Salceda

La Rioja

Jueves, 23 de octubre 2025, 11:25

Viña Salceda presenta dos nuevas referencias de la añada 2023, Pico Palomares y Cabezaparda, cuyos nombres rinden homenaje a dos de las cimas más altas de La Rioja. Con estas elaboraciones, la bodega reafirma su enfoque en el terroir. Ambos vinos proceden de viñedos cultivados en altura y se enmarcan en la gama Parajes. Pico Palomares (45€), que toma su nombre de la cumbre de 1.446 metros que domina la Sonsierra, se elabora a partir de las variedades tempranillo y graciano de viñedos viejos en vaso, mientras que Cabezaparda (39€) es un monovarietal de viñas viejas de garnacha, algunas de ellas centenarias, cultivadas en el Alto Najerilla.

