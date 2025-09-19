LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Orben, del grupo Izadi, lanza al mercado su peculiar blanco Chocolate nº4

Vino de Rioja ·

El vino es un conjunto de varias cosechas con las variedades blancas históricas

La Rioja

Viernes, 19 de septiembre 2025, 08:08

Orben, el proyecto de Artevino (Izadi, Villacreces y Vetus) de Laguardia, presenta la cuarta elaboración de Chocolate, un peculiar vino que se aleja de las clasificaciones habituales de Rioja. Bajo el poco conocido concepto cvc (conjunto de varias cosechas), Chocolate está elaborado con el ensamblaje de tres añadas diferentes (2022, 2023 y 2024) y mezcla variedades autóctonas riojanas como viura y malvasía (30%), garnacha blanca (35%) y maturana blanca (35%).

La complejidad de la mezcla de añadas, parcelas y variedades, se une la fermentación en diferentes continentes como huevo de hormigón, barricas de 225 y de 500 litros. Con estos mimbres, la bodega liderada por Lalo Antón demuestra su inquietud por experimentar con varietales autóctonos que «tienen mucho que ofrecer a Rioja».

Chocolate es una edición limitada que sale al mercado cada dos años y que se comercializa por cupos, dada su alta demanda (PVP 29,2 euros). Chocolate Nº 4 muestra un color amarillo intenso con ribete brillante y reflejos verdosos. Notas a flores y frutas de hueso maduro, como albaricoque y ciruela. Con leves toques tostados, en boca es amplio y graso, con buena acidez y muy persistente, e idóneo para la guarda.

