Nueva añada 2021 del XR de Marqués de Riscal

La Rioja Jueves, 18 de septiembre 2025, 07:55 Comenta Compartir

Tras el críptico nombre de XR se esconde una curiosa historia de bodega o, mejor dicho, de bodeguero, que Herederos de Marqués de Riscal ha puesto en valor creando una gama de vinos muy especial, que recoge toda la esencia de su significado. Dentro de la Reserva Histórica de Marqués de Riscal, entre las cosechas de 1869 y las de 1964, existían unos «vinos de bodeguero», en cuyas etiquetas podía leerse «Reserva Medoc» en algunos casos y en otros, simplemente, «XR». Eran vinos que nunca estuvieron a la venta como tales, sino que simplemente eran marcados internamente para diferenciarlos de otros vinos.

Así, durante esos casi cien años, el enólogo escribía a tiza, en cada uno de los barriles, ese lenguaje secreto con el que remarcaba la calidad o el destino que iba a tener cada uno de ellos. Algunos de esos barriles, en los que el enólogo encontraba algunas características especiales que no estaban patentes en otros, estaban marcados con un sucinto «XR». Este vino nunca se comercializó, pero siempre fue un referente para el maestro bodeguero.

Desde la cosecha 2015, Marqués de Riscal homenajea, recuperando el XR que aparecía pintado a mano en las barricas más especiales, a todos los maestros bodegueros que, desde Jean Pineau hasta nuestros días, han contribuido a forjar una parte viva y en evolución de la historia del vino español en Marqués de Riscal. Nacida de la singularidad que ofrecen los viñedos y la uva seleccionada, dentro de la gama XR de Marqués de Riscal encontraremos, tanto el tinto de larga crianza con el que comenzaron hace seis añadas esta colección, como un espectacular rosado, XR Rosé, cuya primera cosecha fue en 2022, y que está elaborado con viñas viejas de garnachas y de viuras de Elciego de más de 50 años.

XR 2021 se elabora a partir de los mejores viñedos de tempranillo y graciano de Elciego y cuenta con una prolongada crianza de 24 meses de crianza en barricas de roble americano. Con 94 puntos en el Decanter Rioja Report 2025, es un tinto que aúna concentración y fácil paso, en un equilibrio de fruta y barrica envidiable.

Cosecha 2021

Tras un otoño lluvioso, el invierno fue suave, no registrándose heladas, siendo febrero inusualmente cálido. La viña desborró el 1 de abril y durante dicho mes, se registraron dos heladas moderadas, que afectaron principalmente a las viñas de La Collada, Las Médicas y Carraelciego. La floración se inició el 29 de mayo. Durante el mes de junio se sucedieron las precipitaciones, llegando el acumulado a superar en 2,5 veces el dato medio del mes. Dicha situación obligó a extremar las precauciones frente a enfermedades como el mildiu. Además, este mes se registró una granizada, que afectó parcialmente a la finca de Castejones. Durante el verano apenas hubo precipitaciones. Se preveía un inicio de vendimia muy temprano, pero el 1 de septiembre llovió en abundancia y ello retrasó el comienzo hasta el día 16. La recogida transcurrió con temperaturas ligeramente más cálidas de lo normal y escasez de precipitaciones.

La cosecha resultante presentó buenos parámetros de sanidad y alcohol probable, siendo destacable la alta concentración de sustancias responsables del color.

Temas

Vino

Elciego