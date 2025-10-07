Franco-Españolas vuelva a elaborar Viña Sole Blanco Gran Reserva tras 40 años con la añada 2018 El vino, tras una crianza de 36 meses en barrica y 24 en botella, sale al mercado a un precio de 29,95 euros

Bodegas Franco-Españolas presenta Bordón Viña Sole Gran Reserva 2018, una añada muy especial que revive la tradición de los grandes blancos de guarda de Rioja. Tras más de cuatro décadas, este vino vuelve a ostentar la categoría de Gran Reserva, un título que solo lucieron las legendarias añadas de 1978 y 1982.

«Volver a los orígenes con el Bordón Viña Sole y resucitar la tradición de calificarlo como Gran Reserva es una decisión que seguramente resonará con los amantes del vino que aprecian la calidad y la herencia.», afirma Borja Eguizábal, CEO de la bodega.

Bordón Viña Sole Gran Reserva 2018 procede de viñedos de 80 años situados en el Alto Najerilla, a 640 metros de altitud, en suelos aluviales de origen glaciar. La elaboración respeta la tradición: fermentación y crianza en barrica de roble francés durante 36 meses, seguida de 24 meses de reposo en botella. El resultado es un blanco con gran estructura, elevada acidez y un potencial de guarda de hasta 10 años.

Emma Villajos, directora técnica de Bodegas Franco - Españolas lo define como «un blanco con mucha personalidad, elegante, sutil y cremoso, con una gran longevidad y frescura que nos descubre en cada botella el arraigo familiar y la historia de la bodega. La tradición de una viura elaborada con esmero y dedicación». Destaca su color amarillo pajizo con reflejos dorados, en nariz sus aromas de crema catalana, orejones, vainilla fina y tostados, y un paladar glicérico, fresco, mineral y con buena acidez.

Con una producción limitada de 7.957 botellas, este vino representa la excelencia de los blancos de guarda de Rioja, en definitiva, un viaje en el tiempo que celebra la memoria de las grandes añadas y la vigencia de un estilo que marcó época (29,95 euros PVP).