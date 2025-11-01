¿Vinos sin sulfitos?

Alberto Gil Logroño Sábado, 1 de noviembre 2025, 11:11 | Actualizado 11:18h. Comenta Compartir

Contiene sulfitos. Es una leyenda que aparece, por obligación europea, en las etiquetas de los vinos, mientras que en los últimos años se están desarrollando otras: sin sulfitos añadidos. Estos compuestos derivados del dióxido de azufre están en los viñedos y su uso añadido está autorizado en la elaboración en bodega, tanto en la convencional como en la ecológica (en esta última más limitada), y existen incluso 'leyendas', más que evidencias científicas, que los relacionan con la resaca o el dolor de cabeza.

Lo que sí es cierto es que los sulfitos, que se utilizan como conservantes que protegen el vino contra las bacterias y la oxidación, puede provocar reacciones alérgicas o intelorancias en determinados supuestos, por lo que la CE obliga tanto a la industria del vino como al resto de la agroalimentaria (son usados de forma generalizada) a indicar su presencia en las etiquetas.

Especialmente con el surgimientode los llamados vinos naturales, uno de cuyos principales 'mandamientos' es no utilizar sulfitos añadidos, los sulfitos se han convertido en 'enemigos' para algunos consumidores, con lo que cada día es más habitual encontrar vinos con la leyenda 'sin sulfitos añadidos'. Es lo que acaba de hacer Bodegas Ortega Ezquerro (Tudelilla) para su gama de vinos top, sus varietales OE garnacha, ya en el marcado con la añada 2024 con la leyenda 'sin sulfitos añadidos', y OE mazuelo se sumará también con la 2025: «Estamos utilizando 'chestwine', que es un conservante natural, de flor de castaño, y de momento los resultados son fantásticos», explica Ana Pelarda, directora comercial de la bodega.

Ampliar

Otras bodegas en Rioja ya están utilizando también los 'chestwine,' al igual que en otras regiones productores del vino: «Lógicamente hemos empezado por pequeñas producciones porque se trata de una innovación y, como tal, asumes riesgos, pero probablemente lo hagamos también con una edición limitada de nuestro crianza». Philippe Ortega es socio fundador de Tree Flowers Solutions (TFS), que produce los 'chestwine':«Es una patente que desarrollarmos con la universidad portuguesa de Braganza». «Demostramos que la flor del castaño era un gran protector parra el vino y muy antioxidante, y el gran reto fue pasar de una infusión inicial al estado sólido, en polvo, para su añadido al vino».

Phillipe Ortega considera que hay un «gran mercado para productores ecológicos» y está convencido de que la leyenda 'Sin sulfitos añadidos' se va a generalizar cada vez más en las etiquetas de los vinos: «Procede de castaños ecológicos, mantiene aromas y tampoco afecta al color», afirma.