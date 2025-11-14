Vídeo | Así se vivió la presentación de 'Estirpes del Rioja'

TVR Viernes, 14 de noviembre 2025, 18:13 Comenta Compartir

Había emoción este jueves por ver en la gran pantalla de la Sala Gonzalo de Berceo 'Estirpes del Rioja'. Por el photocall desfilaron los protagonistas (las familias Eguren, los Hurtado de Amézaga, los Fernández y los Ruiz Hernández), sus amigos e incluso parte de los que trabajan con alguno ellos por el mundo del vino.

Sonriendo fueron ocupando los asientos y el aplauso final al documental 'Estirpes del Rioja' mostró el orgullo por la pasión y la entrega del trabajo bien hecho durante décadas en el sector así como se ha reflejado en esta pieza audiovisual que puede verse tanto en la web de larioja.com como en TVR.

El pasado, el presente y el futuro del Rioja a través de 47 minutos de proyección en los que las generaciones dialogan, recuerdan y transmiten su legado como el tesoro que es.