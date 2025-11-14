LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vídeo | Así se vivió la presentación de 'Estirpes del Rioja'
Sonia Tercero
Documental

Vídeo | Así se vivió la presentación de 'Estirpes del Rioja'

Emoción y sonrisas por el trabajo bien hecho durante décadas por el mundo del vino y que se refleja en esta emotiva pieza audiovisual

TVR

Viernes, 14 de noviembre 2025, 18:13

Comenta

Había emoción este jueves por ver en la gran pantalla de la Sala Gonzalo de Berceo 'Estirpes del Rioja'. Por el photocall desfilaron los protagonistas (las familias Eguren, los Hurtado de Amézaga, los Fernández y los Ruiz Hernández), sus amigos e incluso parte de los que trabajan con alguno ellos por el mundo del vino.

Sonriendo fueron ocupando los asientos y el aplauso final al documental 'Estirpes del Rioja' mostró el orgullo por la pasión y la entrega del trabajo bien hecho durante décadas en el sector así como se ha reflejado en esta pieza audiovisual que puede verse tanto en la web de larioja.com como en TVR.

El pasado, el presente y el futuro del Rioja a través de 47 minutos de proyección en los que las generaciones dialogan, recuerdan y transmiten su legado como el tesoro que es.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos detenidos por la supuesta agresión sexual a una joven discapacitada en Logroño
  2. 2

    Los sanitarios riojanos dejarán de llamar por su nombre a los pacientes para que pasen a las consultas
  3. 3 Un logroñés, en la UCI del Hospital de Zaragoza tras el incendio de su vivienda
  4. 4 Un vecino de Nájera se enfrenta a una multa por supuestas amenazas a un edil del PR para que apoyara los presupuestos
  5. 5 Oleada de robos de bicicletas y patinetes en trasteros de El Campillo
  6. 6 Conservas Cerdeimar abre la planta de producción de Cervera con 31 trabajadores
  7. 7 Estirpes del Rioja: la pasión que se hereda
  8. 8 Dos grúas elevadoras aparcadas por la noche en el monumento a las Víctimas del Terrorismo de Logroño
  9. 9

    Millonarios sin escrúpulos en las cacerías humanas de Sarajevo: «Si un niño de 5 años se ponía a tiro, no se detenían»
  10. 10 La voz de quienes han dado vida al Rioja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Vídeo | Así se vivió la presentación de 'Estirpes del Rioja'