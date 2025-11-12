El vermut Roberto Amillo, de Altanza, en el top ten de España La guía Peñín reconoce las elaboraciones de la bodega de Fuenmayor entre los mejores productos premium del país

Bodegas Altanza celebra nuevos reconocimientos para su colección Jerezana: Vermut Amillo Reserva ha obtenido 92 puntos en la Guía Peñín 2026 y Vermut Amillo Reserva Especial 94 puntos, situándose entre los 10 mejores vermuts de España.

La colección Roberto Amillo nace con la vocación de rendir homenaje al carácter y la elegancia de los vinos del sur de España, con una línea de vermuts y vinos generosos de alta gama creados a partir de una cuidadosa selección de vinos de Jerez.

Elaborado a partir de Oloroso seco y Pedro Ximénez, el Vermut Amillo Reserva Especial macera 14 meses en botas de 500 litros con más de 30 botánicos, raíces y flores, lo que le aporta una gran complejidad, profundidad aromática y equilibrio. «El Vermut Amillo Reserva Especial representa el trabajo bien hecho: equilibrio, elegancia y autenticidad. Es un orgullo que la Guía Peñín lo sitúe entre los mejores del país», afirma Carlos Ferreiro, enólogo de Bodegas Altanza.

Este nuevo reconocimiento sitúa a Bodegas Altanza como referente en la categoría de vermuts premium, destacando su capacidad para reinterpretar la tradición con una mirada contemporánea y un sello inconfundible de calidad también fuera del ámbito de Rioja.

