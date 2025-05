Organizaciones agrarias y cooperativas piden prioridad para los profesionales para las ayudas de la cosecha en verde

Tanto las organizaciones agrarias como las cooperativas tienen claro cómo deben distribuirse las ayudas para la vendimia en verde. Por un lado, apoyan que ... estas lleguen «al mayor número de solicitantes posible», pero, si no puede ser así, todas abogan por «dar prioridad» a los agricultores profesionales. «Hay que hacer hincapié en esa figura porque representa a las personas que viven el campo y a las que las administraciones han de prestar una atención urgente y prioritaria», recalca Julián García Plisson, gerente de la Federación de Cooperativas Agrarias (Fecoar).

Las reacciones de las organizaciones agrarias a lo anunciado ayer no van en una línea muy diferente a la de las cooperativas. Desde ARAG-Asaja, por ejemplo, se insiste en dar prioridad a los profesionales al tiempo que se reclama al Ministerio «un esfuerzo presupuestario» en este sentido. «Tal y como lo ha realizado la Consejería de Agricultura del Gobierno de La Rioja para lograr que estas ayudas lleguen al mayor número posible de solicitantes», expone Igor Fonseca.

El secretario general de la organización, además, destaca «la alta demanda de solicitudes» para esta medida. «Tal y como ha ocurrido en años anteriores», apostilla antes de certificar que estas cifras «demuestran que las medidas destinadas al control de la producción son tan necesarias como valoradas por los agricultores». A esa reflexión, Fonseca añade una más: «No solo se benefician los viticultores que han solicitado la ayuda, sino también todos aquellos que continúan con su cosecha y cuentan con una bodega donde entregarla».

Desde UAGR-COAG, mientras, señalan que la alta demanda, tanto de solicitudes como de hectáreas, era esperada y se agradece «el esfuerzo realizado» por parte del Ejecutivo regional para cumplir su compromiso de llegar a todas las peticiones. Aun así, Roberto Ruiz-Clavijo califica estas subvenciones para la cosecha en verde como «parches que no solucionan el problema» por el que atraviesa el sector. Para él, este tipo de apoyos deberían «ser temporales y no prolongarse en el tiempo».

Así, el coordinador sindical de la organización agraria pide que se implementen otras medidas «de forma definitiva» para regular la descompensación entre oferta y demanda. Una de ellas sería el control de la masa vegetal (arranque). «Pero no es la única», apostilla Ruiz-Clavijo, que cita, entre otros aspectos, que el sector productor «lleva años ajustándose» en temas de rendimientos, mientras que el comercializador «no está haciendo el mismo esfuerzo».

Un salvavidas

Por su parte, Néstor Alcolea recuerda que las cifras son provisionales. «Hay muchas solicitudes que no han salido como admitidas, pero lo serán después tras presentar alegaciones», señala el secretario de Organización de UPA antes de insistir en la prioridad para los profesionales.

En cuanto a la vendimia en verde en sí, Alcolea la define como «un salvavidas» para los que no pueden colocar la uva. «Pero no puede ser una medida prolongada en el tiempo porque no soluciona el problema», avisa. «Lo que ajusta la oferta y la demanda es la reducción de la masa vegetal y es en eso en lo que debemos centrar todos los esfuerzos a partir de ahora», añade.

Para Alcolea, de hecho, este «debería ser el último año» de la cosecha en verde. «Este capítulo debería cerrarse y empezar a abrirse el del arranque de viña», sentencia. «El año que viene debería estar sobre la mesa una orden de arranque para que la gente que quiera salir dignamente de la profesión lo solicite; y para que los que se queden puedan seguir viviendo de su trabajo, del cultivo de la viña», recalca el de UPA.

García Plisson, por último, coincide con Alcolea en que la cosecha en verde no solventa la preocupante situación del sector. «Lo que pensábamos que iba a ser algo coyuntural se está convirtiendo en un problema estructural y no podemos contar solo con las incidencias climáticas y las ayudas públicas para solucionarlo», advierte el gerente de Fecoar. «La prioridad ha de ser reestructurar el sector y la cosecha en verde no ataja el problema global; y eso es una tarea pendiente tanto de la Consejería como nuestra», analiza.

García Plisson pone también sobre la mesa la opción de la gestión de la masa vegetal, pero deja claro que no se puede hacer de cualquier manera. «Ha de tener una viabilidad, una base técnica fuerte y un estudio claro de las consecuencias de su desarrollo, además se debe definir bien qué viñas pueden entrar y cuáles no», enumera.